Ex campo Pino Ferro di Varazze, previsti 70 parcheggi pubblici e nuovo verde

E' stata approvata nella giunta comunale la pratica relativa ai parcheggi a raso pubblici e il rinnovamento del verde nell'ex campo Pino Ferro di Varazze.

"L'opera che insisterà in quell'area inizierà a breve, ci vuole l'autorizzazione del progetto definitivo e poi la partenza dei lavori a carico del soggetto attuatore" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini specificando che gli interventi potrebbero partire intorno alla fine di agosto.

Saranno circa 70 i parcheggi presenti all'interno del campo sportivo oltre ai cipressi che verranno piantumati ai lati. In totale saranno 300 quando verranno ultimati gli interventi sul retroporto.

"Sopra la tombinatura del rio Cucco saranno infatti ammessi parcheggi, altri invece saranno presenti quando verrà realizzato il palazzetto" ha continuato Piacentini specificando che sul nuovo impianto è in corso uno studio di fattibilità e dovrà essere modificato il progetto urbanistico operativo (PUO).

Per anni il "Pino Ferro", storico campo del Varazze calcio, era stato istituito come parcheggio a pagamento nel periodo estivo e come area adibita a sosta per i camper.