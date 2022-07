Meteo: afa e caldo in diminuzione, forti temporali per oggi

Un fronte perturbato in quota genererà temporali sparsi un po’ su tutto il nordovest oggi, e in alcune zone potranno essere molto i intensi con forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni. Temperature in lento calo e ritorno a valori più normali per il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 4 e domani martedì 5 luglio

Al mattino irregolarmente nuvoloso su Alpi settentrionali e valle d’Aosta con rovesci e temporali sparsi, in estensione dal pomeriggio a tutto il resto del Piemonte e parte della Liguria occidentale. Nelle zone di pianura saranno possibili fenomeni intensi associati a forti raffiche di vento e grandine. Domani meno instabilità e più relegata alle zone alpine.

Temperature massime ancora ben oltre i 32/33°C con picchi ancora oggi sui 35/37°C, in leggero calo domani. Temporaneo calo durante i fenomeni temporaleschi. Minime domani mattina tra i 18 e i 23 °C.

Venti generalmente deboli a regime di brezza e direzione variabile, raffiche intense possibili durante i temporali. Domani saranno in prevalenza più settentrionali.

Da mercoledì 6 luglio

Temperature in ulteriore calo per arrivo di aria più fresca da nordest con valori che si attesteranno nella media del periodo per alcuni giorni, rendendo le giornate più gradevoli. Ancora possibile instabilità locale, ma in graduale esaurimento nel weekend.

