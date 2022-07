Loano, getta la droga in mare ma viene recuperata, pusher 28enne in manette

E' stato condannato ad un anno di reclusione e all'espulsione dal territorio nazionale il 28enne marocchino, B.H.A., che lo scorso 2 luglio è stato arrestato dalla polizia locale di Loano e Finale Ligure per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In occasione della Festa della Madonna della Visitazione, sabato sera scorso gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana e l'unità cinofila del Commissario Lupo hanno eseguito controlli in abiti borghesi sul territorio della città dei Doria.

Verso le 22 circa, gli operatori hanno notato, nella zona del porto, la presenza di un uomo in sella ad uno scooter. Quando gli agenti lo hanno fermato, il 28enne ha tentato di sbarazzarsi di un pacchetto di carta gettandolo in mare. Gli agenti hanno recuperato l'involto, scoprendo che conteneva 23 dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

Il peso totale dello stupefacente (oltre i 15 grammi) ed i precedenti specifici hanno fatto scattare le manette intorno ai polsi del marocchino.

Posto agli arresti domiciliari, questa mattina è comparso davanti ai giudici del tribunale di Savona, i quali lo hanno condannato a un anno di reclusione, a 2mila euro di multa, al sequestro del denaro guadagnato con l'attività di spaccio, al divieto di dimora in tutta la provincia di Savona e all'espulsione dai confini italiani a fine pena.