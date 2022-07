Savona, processo Tirreno Power, il consulente dell'azienda Cottica: “Utilizzate tecnologie all’avanguardia”

“Per ridurre le emissioni dei gruppi a carbone, Tirreno Power ha utilizzato tecnologie all’avanguardia anche rispetto a quelle adottate da altri operatori concorrenti”. Così ha concluso oggi in udienza a Savona il consulente Danilo Cottica, professore alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, docente all’Università di Padova per la valutazione dei rischi chimici, premiato dall’associazione no profit American Industrial Hygiene Association.

Cottica ha esaminato i documenti che riguardano gli interventi di ambientalizzazione fatti negli anni da Tirreno Power riguardo ai gruppi a carbone di Vado Ligure. Il consulente si è soffermato in particolare sul sistema di desolforizzazione utilizzato per abbattere le emissioni di SO2: “Per quanto riguarda le prestazioni ambientali - ha affermato Cottica riassumendo il lungo percorso di analisi- gli interventi e la proattività dei dirigenti e del personale di Tirreno Power ha portato a continui miglioramenti della gestione tecnica degli impianti che sono risultati all’avanguardia anche rispetto a quanto adottato in impianti analoghi di altre società che li hanno implementati solo successivamente”.

“La consulenza di Cottica ha approfondito le dotazioni tecniche che hanno consentito ai gruppi di Vado Ligure di rispettare costantemente tutti i limiti di legge, come documentato da Arpal e agli atti acquisiti nel procedimento in corso”, ha dichiarato il portavoce aziendale.