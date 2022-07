Scooter supera un'auto ferma alle strisce: travolti alcuni giovani pedoni sull'Aurelia tra Pietra e Loano

Attimi di paura sulla via Aurelia quasi al confine tra Pietra Ligure e Loano nel tardo pomeriggio odierno per alcune persone travolte mentre attraversavano le strisce pedonali in prossimità del distributore di benzina Keropetrol, sul passaggio che porta verso il litorale di ponente pietrese.

Secondo quanto riferito, uno scooter avrebbe incautamente superato un'automobile fermatasi per concedere la precedenza ai pedoni andando quindi a investire questi ultimi. Fortunatamente, oltre al grande spavento, non parrebbero essere gravi le conseguenze per le persone travolte, sembra di giovane età.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di Pietra Soccorso e della Croce Rossa loanese, oltre alle pattuglie delle polizie municipali di entrambe le località rivierasche per accertare la dinamica dell'impatto e regolare il traffico, il quale ha subito pesanti ripercussioni prima di tornare a scorrere.