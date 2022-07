5 euro per le "notti passive": cooperativa condannata a pagare per la "reperibilità" di un educatore nel centro minori di Pontinvrea

La sentenza di primo grado risale all'ottobre scorso, mentre è di questi giorni la conferma della Corte d'Appello di Genova che ha visto soccombere una cooperativa dell'Astigiano che gestisce l'organizzazione del lavoro in una residenza protetta per minori a Pontinvrea. A citare la cooperativa è stato un educatore che per circa tre anni ha operato nella casa per i ragazzi, assegnati lì per svariati problemi sociali e familiari, al quale era stata applicata la normativa delle cosiddette notti passive.

Che cosa sono le notti passive? Lo spiegano dalla CUB di Savona: "Sono quei casi di lavoro notturno nelle strutture residenziali nei quali ai lavoratori viene richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura. Qualora la reperibilità sia richiesta per periodi non superiori ai 10 giorni al mese al lavoratore viene corrisposta un'indennità lorda giornaliera di 5,16 euro. Sì, proprio così, secondo l'articolo 57 del CCNL cooperative servizi sociali educativi".

"Di fatto - prosegue la Confederazione Unitaria di Base - con la scusa che al lavoratore viene concessa la possibilità di 'chiudere un occhio' quando gli ospiti sono tutti addormentati, la sua 'notte di lavoro' viene retribuita in tutto 5,16 euro".

L'educatore ha dimostrato di aver lavorato durante le notti, spesso da solo, sorvegliando e mettendo a letto i ragazzi, dirimendo battibecchi fra gli ospiti e gestendo le reazioni ad incubi notturni o malesseri. Turni che duravano dalle ore 22 alle 6 di mattina. Da quanto è emerso in sede di giudizio, gli educatori trascorrevano appunto la notte nella struttura, ma non riposavano in una camera da letto ("sconsigliata" perché troppo lontana dalle stanze dei ragazzi), bensì su un divano letto oppure su una sdraio collocata nello stesso piano delle camere dei minori ospiti.

Con l'assistenza della CUB Savona e dell'avvocato Rita Lasagna, l'educatore ha citato la cooperativa astigiana, chiedendo il riconoscimento delle ore di lavoro notturno per una somma di 7200 euro.

Così il giudice del lavoro Alessandra Coccoli nella sentenza di primo grado: "Ciò che deve essere valutato è se il servizio con permanenza notturna abbia effettivamente consentito un adeguato riposo, sia pure sul luogo di lavoro. Nel caso in esame, come visto, gli educatori durante il turno di notte non erano solamente raggiungibili, ma erano chiamati a passare la notte sul luogo di lavoro con modalità tali da impedire loro oggettivamente la possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali. Il servizio con obbligo di residenza notturna, dunque, oltre che vincolato nel luogo di espletamento, non lasciava liberi gli educatori di riposare e dedicarsi ad attività di loro gradimento (da soli o in compagnia) e richiedeva al contrario un obbligo specifico di vigilanza. Le ore di lavoro del servizio con permanenza in struttura, quindi, sono da computare per l'intero nell'orario di lavoro".

La Corte d'Appello ha convalidato la pronuncia di primo grado, condannando la Cooperativa alle spese legali e di giudizio. "Questo conferma che non esistono 'notti passive', ma solo situazioni di supersfruttamento", commentano dalla CUB.

"Già la sentenza di Savona era ben blindata, la cooperativa ha deciso comunque di fare appello. Sono stati però applicati i principi chiariti dalla Corte di Giustizia. Quello che non è riposo viene considerato lavoro. Il lavoratore deve essere messo in condizione di riposare di avere uno spazio proprio. In questo caso il dipendente poteva riposare su un divano letto in salotto e doveva intervenire molto spesso - spiega l'avvocato Rita Lasagna - È particolare che ci sono state già vertenze su questa realtà portate avanti in Lombardia e le cooperative erano giunte ad una conciliazione non una sentenza, così facendo si ritrovano su un precedente che peserà su altre realtà".