“Albenga Racconta”: appuntamento con grandi ospiti del panorama letterario, artistico e musicale italiano

Dopo l’apertura di oggi con il giornalista e scrittore Luigi Garlando e l’attrice Lella Costa, entra nel vivo “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, il festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione, che fino a sabato 9 luglio vedrà grandi nomi del panorama letterario, artistico e musicale italiano protagonisti di presentazioni di libri, incontri, concerti, spettacoli dal vivo, live painting, proiezioni di film e laboratori per bambini. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.

La giornata di domani, venerdì 8 luglio si apre con una mattinata dedicata ai ragazzi e alle scuole, a partire dalle 11 all’Auditorium San Carlo, con il regista Matteo Valenti, Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati, ed Emanuele Conte, direttore del Teatro della Tosse, per la proiezione del docufilm “Lele - Il Magico Mondo di Emanuele Luzzati” realizzato grazie al sostegno di Coop Liguria. Il documentario contiene materiale d'archivio di diverse provenienze e interviste inedite a molti personaggi, famosi e non, che hanno lavorato con Luzzati nella sua lunga carriera, in tutti gli ambiti in cui ha operato: scenografia, illustrazione, ceramica, teatro, con particolare attenzione al cinema d’animazione.

Spazio ai più giovani anche in Piazza IV Novembre, a partire dalle 18.00, con il laboratorio creativo per bambini condotto da Renata Castellani, illustratrice Disney, con i ragazzi e gli insegnanti di Visual School.

Sul palcoscenico di Piazza San Michele, alle ore 17, il giornalista Antonio Caprarica, presenta il suo recentissimo “William & Harry. Da inseparabili a nemici” (Sperling & Kupfer). Per quasi quindici anni popolarissimo corrispondente della RAI da Londra, profondo conoscitore della società britannica, Caprarica racconta al pubblico l’ultimo capitolo dell’avvincente saga dei Windsor.

Alle 18.30 sarà la volta di Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più̀ apprezzati in Italia, con “Pasolini. Il fantasma dell'origine" (Feltrinelli). Nel centenario della sua nascita, un ritratto di Pier Paolo Pasolini: il dissidio irrisolto tra vita e storia, corpo e ragione, individuo e comunità, mito e demitizzazione; le metamorfosi del potere e la resistenza della parola.

Venerdì sera si chiude in musica alle 21.30 con il Concerto Tour 2022 di Alberto Bertoli, che parte dalle origini e dai grandi classici del padre Pierangelo per arrivare a toccare le canzoni scritte da Alberto stesso, in un ritmo rock dinamico e trascinante che lascia qualche spazio per il racconto di qualche aneddoto del rapporto di padre e figlio.

Sabato 9 luglio , ultimo giorno di Festival, in piazza IV Novembre alle ore 18, ancora spazio per i più piccoli con l’associazione Cosa vuoi che ti legga? e Casa Cultural, per creare insieme una sorta di biblioteca ideale, fatta di storie fantastiche ancora da scrivere. Il laboratorio con Monica Maggi Tata Narrastorie e Sonia Angarano, artista artigiana di Casa Cultural, è dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 anni in su.

Nella centrale Piazza San Michele alle 17.00, l’autrice e filosofa Ilaria Gaspari, autrice di “Vita segreta delle emozioni” (Einaudi), condurrà il pubblico in un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d’animo, si traccia un autoritratto, frammentario e imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

Alle ore 18.30 il giornalista Gad Lerner darà invece voce ai protagonisti della Liberazione, donne e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino bambini, con i loro ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari, riflessioni su un cammino storico incompiuto, per un racconto corale che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere. Le loro storie sono contenute nel libro “Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana” (Feltrinelli).

“Albenga Racconta” chiude in bellezza sabato alle 21.30 con Michele Serra e la presentazione del libro per ragazzi “Osso, anche i cani sognano” (Feltrinelli). L’incontro si arricchisce di un live painting a cura dell’illustratore Alessandro Sanna, che nel corso della serata riprodurrà dal vivo alcune tavole, arricchendo la serata di un importante contributo artistico.

Per tutta la durata della rassegna “Albenga Racconta”, fino al 9 luglio dalle 17.00 alle 23.00 in Piazza IV Novembre, sarà infine presente la Libreria del Festival, con tutti i libri in programma e non solo, grazie alla preziosa collaborazione di tutte le librerie del centro (Libreria San Michele, Libreria Quarta di Copertina, Libreria Albero Azzurro e La Piccola Mercante Di Sogni).

