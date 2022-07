Mercato del giovedì, "+Cairo" interroga il sindaco: "L'attuale ubicazione crea problemi e disservizi"

Il gruppo di opposizione "+Cairo" interroga l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini sull'ubicazione del mercato settimanale del giovedì. Come noto dopo il restyling di piazza della Vittoria, i banchi hanno traslocato in corso Mazzini, piazza XX Settembre e piazza Garibaldi.

"L'utilizzo di tali aree crea problemi e disservizi alla circolazione veicolare per via della totale chiusura al traffico di via Mazzini, nonché la conseguente difficoltà nel reperimento di spazi di sosta e parcheggio per le aree prossime al centro storico, poiché vengono totalmente interdette allʹuso rendendo non fruibili gli stalli della Lea e delle piazze XX Settembre e Garibaldi. Tutto questo genera gravi disagi per gli abitanti, operatori economici e commerciali" spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

"Durante la recente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale uno dei temi oggetto di dibattito è stato l'individuazione delle aree di collocazione definitiva del mercato settimanale, essendo opinione consolidata, tanto da parte degli operatori commerciali, quanto da parte dei cittadini di Cairo, che lʹubicazione attuale fosse legata alla temporaneità della presenza del cantiere di piazza della Vittoria".

A tale proposito la lista "+ Cairo" aveva realizzato uno studio di fattibilità relativo alla ricollocazione del mercato, peraltro ampiamente pubblicizzato, essenzialmente mirato alla riapertura al traffico di via Mazzini, per consentire il totale utilizzo dei parcheggi della Lea e il parziale impiego degli spazi di parcheggio delle piazze XX Settembre e Garibaldi. Il mercato in base a tale progetto potrebbe trovare sistemazione sulle piazze XX Settembre e Garibaldi limitatamente alla parte adiacente allʹagglomerato edilizio del centro storico avendo altresì riguardo alla accessibilità da parte dei mezzi di soccorso ed antincendio (condizione peraltro oggi disattesa); su parte di piazza della Vittoria e aree limitrofe e circostanti avendo riguardo ad individuare correttamente le tipologie di ambulanti che per caratteristiche di prodotto ed automezzo che non arrechino danni alla pavimentazione; su piazza G. C. Abba e via Francia destinando la stessa ai generi alimentari; su piazza Oltrebormida, in continuità a quanto già avviene ora per ferramenta e produttori agricoli.

"Tale proposta, oltre che permettere il mantenimento della normale circolazione stradale e un buon numero di parcheggi anche in concomitanza del giorno di mercato, favorirebbe la circolazione pedonale da parte dei frequentatori del mercato e la conseguente frequentazione di maggiori spazi del centro cittadino, creando la giusta sinergia tra commercio fisso e ambulante con sicuro incremento delle attività commerciali e vantaggi per entrambe le categorie".

"La giunta comunale ha intenzione di mantenere il mercato settimanale nell’attuale posizione; quali eventuali altre ipotesi di posizionamento funzionale del mercato settimanale sono in fase di analisi e con quali tempistiche di realizzazione; è stata presa in considerazione la nostra proposta e se è intenzione dell’amministrazione comunale accettarla in tutto o in parte; l'attuale sistemazione del mercato settimanale sugli spazi delle piazze XX Settembre e Garibaldi consente il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio; se piazza della Vittoria, a seguito della ultimazione dei lavori di ristrutturazione sia stata fatta oggetto dei prescritti collaudi tecnico–amministrativi, nonché dei collaudi strutturali conseguenti alle prove di carico eseguite sul solaio dalla ditta C.D.S. srl di Vado Ligure, a tanto incaricata con determinazione n. 231 del 30/03/2022 del Dirigente dellʹArea Tecnica; quali sono le determinazioni finali del collaudatore in esito alle prove di carico eseguite sul solaio" queste le domande del gruppo "+Cairo" recapitate al sindaco Lambertini.