Alassio, evento esclusivo sulla spiaggia per Sanpaolo Invest: obbiettivo formare sulla Finanza comportamentale (FOTO e VIDEO)

Con un evento esclusivo, a cui hanno partecipato una selezione di ospiti e consulenti finanziari e patrimoniali delle province di Savona e Imperia, Sanpaolo Invest Private Bank, nella suggestiva location alassina “Zero Beach”, direttamente sul mare, di fronte all’Isola Gallinara, mercoledì 6 luglio scorso all’ora dell’aperitivo ha affrontato il tema della “Finanza comportamentale: uno strumento essenziale”. A spiegarne l’importanza il professor Ruggero Bertelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena, in un evento organizzato da Davide Siri, Regional Manager Liguria.

“Ancora una volta la Divisione Fideuram Sanpaolo Private Banking vuole essere vicina ai propri clienti, organizzando un incontro sulla finanza comportamentale – spiega Siri -. Il professor Ruggero Bertelli dell’Università di Siena, ospite d’eccezione, ha spiegato il tema con alcune sue considerazioni, per finire la serata con un cocktail sulla splendida terrazza degli Zero Beach di Alassio”.

La Finanza Comportamentale è una costola dell’Economia Comportamentale e nasce dalla fusione di due discipline: la Psicologia cognitiva e la Finanza. “Si concentra sul fatto che noi pensiamo di essere molto bravi nelle nostre scelte e invece commettiamo errori sistematici, in particolar modo in condizioni di incertezza come quella attuale – spiega il professor Ruggero Bertelli -. Ecco quindi che la Finanza comportamentale ci dà la consapevolezza dei nostri possibili errori ed essendo più consapevoli abbiamo la possibilità di stare più attenti e magari prendere in considerazione l’opportunità di un aiuto, perché da soli è più difficile superare le nostre paure”.

“È il consulente finanziario la figura professionale ideale per aiutarci. Richard Thaler, Premio Nobel per l’Economia 2017, ha definito il consulente finanziario ‘l’architetto delle scelte’: è quel professionista che ci aiuta a prendere liberamente le decisioni giuste”, conclude il professor Bertelli.

Secondo Massimo Bartoli, capo area Liguria e Toscana di Sanpaolo Invest Private Bank, presente all’evento, la funzione di un evento come questo è particolarmente importante, “è una risposta sociale a quella che è una mancanza grossa nel nostro Paese: quella dell’educazione finanziaria. Non c’è abitudine, a cui si è aggiunta l’assenza delle istituzioni nella costruzione di una cultura finanziaria. Preoccuparsi per il proprio futuro è importante perché ci sono cambiamenti sociali di una certa rilevanza”.

“Nei prossimi anni ci sarà un passaggio generazionale importante – continua Bartoli -, visto che oggi la gran parte del patrimonio in Italia è nelle mani di persone di una certa età e che nei prossimi decenni la passeranno di mano. L’assenza di cultura fa sì che, in questi momenti di difficoltà finanziaria, di mercati che oscillano, con l’inflazione che sale, non si sappia che fare. Mettere i soldi sul conto corrente è un errore grave perché con un’inflazione all’8% significa tagliare pesantemente il potere di acquisto dei propri risparmi. Questi eventi sono importanti per spiegare alle persone prima di tutto cosa non fare e poi cosa fare, ovvero pianificare i propri obbiettivi, parlare con un ‘medico’ del risparmio che è il consulente finanziario, uscire dalle abitudini sbagliate e fare da sé, pensando che tutte le banche siano uguali e ogni consiglio vale un altro”.

Passaggio generazionale in termini di patrimonio, ma anche di risorse umane, all’interno di Sanpaolo Invest, dove ci sono nuove sfide da affrontare per le nuove generazioni di consulenti finanziari. Ce le racconta Bruno, il consulente “Senior” della serata, che esercita la professione da 35 anni, 23 dei quali in seno a Sanpaolo Invest : “Le sfide sono l’evoluzione violenta, ma bellissima, di questa professione. Si crea un rapporto stretto e di fiducia con i clienti, ma arriva il momento anche per noi di essere avvicendati. I giovani che devono raccogliere il testimone hanno davanti una prospettiva di fortissima crescita nel nostro settore, perché le persone hanno bisogno e richiedono consulenza finanziaria personalizzata”.

“Lavoro da 4 anni in Sanpaolo Invest – spiega Chiara, la più junior tra le consulenti in sala -. Le sfide per noi giovani sono in continua evoluzione e credo sia importante adeguarsi alle cose che cambiano. Ho iniziato praticamente nel periodo della pandemia, non facile, e ora c’è nuovamente disequilibrio. Importante sarà far capire alle persone che non bisogna concentrarsi sul momento e sulla cronaca, ma occorre guardare il futuro, la vita e la pianificazione”.

“Il nostro compito sarà insegnarlo ai nostri amici e ai clienti giovani, attraverso la formazione finanziaria, di cui l’Italia è particolarmente carente. Dovremo far capire l’importanza del nostro lavoro nella pianificazione e gestione dei loro risparmi”, conclude Chiara.

Sanpaolo Invest è parte di Fideuram – Sanpaolo Intesa Private Banking, più grande gruppo specializzato nella consulenza finanziaria e nella gestione del risparmio. Con oltre 6mila 500 consulenti, è la prima private bank italiana, quarta nell’area euro.