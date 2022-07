Giusvalla entra nel circuito "Big Bench Community", inaugurata la panchina gigante in località Gancin (FOTO)

Anche Giusvalla ha la sua panchina gigante. L'inaugurazione si è tenuta ieri mattina, domenica 10 luglio, alle ore 11 in località Gancin. L'adesione al circuito "Big Bench Community" è stata fortemente voluta dalla pro loco locale.

La panchina è stata collocata in un punto panoramico, sulle alture del piccolo comune valbormidese, da cui è possibile ammirare le antiche mura del castello medievale oltre che tutto il paese. Ma non solo. Nelle giornate terse è ben visibile tutta la catena delle Alpi Marittime compreso il Monviso.

"Ringrazio in primis il proprietario del terreno, Domenico, che senza esitazioni ha dato il permesso alla pro loco per il posizionamento della panchina gigante a titolo gratuito - commenta il primo cittadino Marco Perrone - Dopodiché voglio ringraziare la pro loco di Giusvalla che si è fatta carico delle spese del materiale, ma soprattutto chi ha realizzato fisicamente il progetto, ovvero tutti i volontari (della pro loco e non) che dal taglio del ferro, alla saldatura (a questo proposito ringrazio il maestro Hangar), alla verniciatura, al posizionamento e al trasporto in loco hanno contribuito a creare il risultato finale che ora possiamo ammirare. Tutti i lavori sono stati fatti a titolo gratuito per il bene della nostra piccola comunità e per questo non finirò mai di ringraziarli".

"Per un piccolo paese come Giusvalla il volontariato è un bene prezioso e fondamentale in ogni campo - conclude Perrone - Mi auguro che questa panchina possa servire a far conoscere il nostro paese e la natura incontaminata che lo circonda: valore come non mai importante in questi ultimi tempi".