Jova Beach Party, il sindaco Tomatis: “Mai messa in dubbio la realizzazione. Molto soddisfatto per grande lavoro di squadra”

“Mai stata messa in dubbio la realizzazione del Jova Beach Party 2022. Avevamo detto che si sarebbe fatto e abbiamo lavorato tutti con sinergia, nei fatti e negli intenti, per perseguire questo importante risultato: l’evento più atteso della Riviera si terrà a Villanova d’Albenga il 17 luglio, come promesso”. È colmo di soddisfazione il commento di Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, a margine dell’incontro tenutosi questo pomeriggio presso la Prefettura di Savona per la pianificazione della sicurezza. “Si è parlato di dettagli tecnici e fin qui è andato tutto bene. Ci sono ulteriori verifiche e sopralluoghi, ma come per qualsiasi evento di questa portata”.

“Il concerto viene realizzato con tutti i crismi e con la massima sicurezza – prosegue Tomatis -. Tutte le parti coinvolte stiamo lavorando per arrivare alle soluzioni ideali. Nessun aspetto verrà trascurato per garantire la sicurezza di tutte le persone che parteciperanno”.

Si lavora alacremente, quindi, per il miglior risultato possibile e per rendere anche l’agognato Jova Beach Party il mega evento indimenticabile che attendiamo ormai da tre anni e che anche Lorenzo Jovanotti ci tiene a realizzare, per un discorso “affettivo”, visto che ha trascorso i mesi della naja presso la caserma Turinetto ad Albenga.

Già pianificate le prossime riunioni tecniche: domani, 13 luglio, si riunirà il comitato per la viabilità e venerdì prossimo, 15 luglio, quello per i temi legati alla sicurezza. Giornate intense quindi per definire gli ultimi importantissimi dettagli, che porteranno alle verifiche finali di domenica mattina.

Il mega evento dovrebbe ospitare circa 20mila spettatori e, a differenza delle altre tappe, avrà un solo grande palco. Sarà allestito un ospedale da campo, con 20 operatori e defibrillatore. Flussi e deflussi del pubblico saranno gestiti da almeno 100 operatori.

Il piano parcheggi per oltre 6.500 posti auto e moto, questione particolarmente focale, è stato definito: saranno disponibili i posteggi dell’Aeroporto e di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga,, inoltre il tetto della Coop di Albenga, l’area Self, Ospedale, Mercatò, che costituiranno anche le tappe dei bus navetta Tpl Linea che porteranno fino al Salone dei Fiori. Qui le persone scenderanno e, tramite l’app dedicata, avranno le indicazioni per raggiungere a piedi l’Ippodromo dei Fiori. Alle moto è dedicata l’area commerciale di Villanova.

Il concerto inizierà alle 15, ma i cancelli verranno aperti per far entrare il pubblico alle 14. Il mega evento terminerà alle 23.30.

Consigliato per tutti i partecipanti: scaricare già l’app dedicata.