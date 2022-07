Ipnosi clinica come cura, intervista al dottor Michele Guandalini: "Massima efficacia in tempi brevissimi" (FOTO e VIDEO)

“L’ipnosi è una tecnica che consente di andare nell’inconscio a rimuovere la relazione che c’è tra l’ostacolo che impedisce di fare quei cambiamenti che non siamo stati in grado di attuare, perché vincolati a schemi che abbiamo acquisito nei primi anni di vita e che, in qualche modo, si ripetono in maniera circolare, ovvero si ripresentano di volta in volta. Basti pensare a tutte le volte che facciamo errori che ci eravamo ripromessi di non commettere più. L’applicazione dell’ipnosi è semplicemente quella di utilizzare attraverso uno stato ‘alternativo di coscienza’ o ‘allargato di coscienza’, che è naturale: un metodo che consente di andare nell’inconscio a rimuovere gli ostacoli che impediscono di cambiare”.

“In Italia sono conosciuto per i libri che ho scritto sull’ipnosi regressiva, quelle che chiamiamo ‘vite precedenti’, che contemplano l’idea che la nostra anima si reincarni e che torni a fare nuove esperienze di vita in vita. Ne ho scritti già tre e il quarto è in produzione e fanno capo, in particolare, al metodo di Brian Weiss, ma che utilizza tecniche che, pare, appartenessero alla civiltà dei Veda, quindi oltre 6mila anni fa. In pratica, in uno stato di rilassamento profondo, permettono che la nostra coscienza vada in quelle che chiamiamo ‘vite precedenti’. Le persone, durante la trans ipnotica, mi raccontano esperienze vissute in altre vite, anche in epoche molto remote e aree geografiche lontane da quella in cui ci si trova attualmente”.

Nel corso della serata, il dottor Guandalini ha illustrato i vari campi di applicazione delle terapie, evidenziando la grande efficacia clinica dimostrata e la rapidità della risposta. Si tratta infatti di trattamenti brevi, percorsi che contemplano da 1 a massimo 5 o 6 incontri, riducendo notevolmente i costi delle terapie classiche e anticipando i benefici. Ha risposto alle numerose domande da parte di un pubblico molto interessato e concluso con una rassicurazione: “Durante i trattamenti, i pazienti sono sempre vigili e possono scaturire emozioni forti, quindi, alla fine della seduta è possibile risultare un po’ stanchi. Funziona, c’è un’altissima percentuale di successo, ma è fondamentale la motivazione dei pazienti”.