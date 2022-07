Villanova d'Albenga, Jova Beach Party 2022, il provvedimento di chiusura strade

In relazione all’evento Jova beach 2022 che si terrà a Villanova d’Albenga in data 17 luglio 2022, gli enti proprietari delle strade e i Comuni interessati hanno adottato provvedimenti di regolamentazione e sospensione della circolazione, che sono visualizzabili QUESTO SITO

Di seguito si riportano le principali disposizioni condivise in occasione della riunione del Comitato operativo per la viabilità.

Istituzione di senso unico alternato, sulla S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone - Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 6+000 alla progressiva Km. 4+000 nella giornata di domenica 17 luglio 2022, dalle ore 11.00 fino al termine dell’evento (direzione Villanova d’Albenga - Albenga), esclusi i residenti ed aventi diritto, solo fino alle ore 21.00, mentre per i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine l’esclusione vale per tutto il periodo. Divieto di sosta sull’intero tratto interessato della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone - Passo Cesio” dal Km. 4+000 al km. 6+000, a partire dalle ore 11.00 del 17 luglio fino al termine della manifestazione. Istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone -Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 7+700 alla progressiva Km.7+200, dalle ore 22.30 fino al termine dell’evento. Istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone -Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 7+200 alla progressiva Km. 6+900, dalle ore 12.30 fino al termine dell’evento; sono esclusi da tale divieto i mezzi autorizzati, compresi i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine. Il percorso alternativo per i residente in Garlenda e Casanova Lerrone è individuato nella strada per Caso (SP 55 per Alassio – Moglio). Divieto di sosta sull’intero tratto interessato della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone - Passo Cesio” dal Km. 6+900 al km. 7+700, nel Comune di Villanova d’Albenga, a partire dalle ore 11.00 del 17 luglio, fino al termine della manifestazione. La deviazione del transito veicolare avverrà sulla strade comunali e/o statali all'interno dei centri abitati dei Comuni di Albenga e Villanova d'Albenga.

Nel Comune di Villanova d’Albenga è prevista l’istituzione di un senso unico in direzione Ortovero – Villanova d’Albenga in via Tenaighe, dalle ore 12, alle ore 21 del 17 luglio; un senso unico in via Tenaighe, in direzione Villanova d’Albenga – Ortovero, dalle ore 21.30 del 17 luglio, fino a cessate esigenze; la chiusura al traffico di tutti i veicoli dalle ore 12 fino alle 21 su via Martiri, fino all’incrocio con la strada statale 453, via Roma, dall’incrocio S.P. 6, km 6+000 a incrocio della rotatoria di viale Generale Disegna (zona rossa), fatta eccezione per il transito degli aventi diritto e dei bus navetta, mentre dalle ore 21 fino a cessate esigenze, è prevista la chiusura totale al traffico. Sempre nel Comune di Villanova d’Albenga è disposta la chiusura della Strada per Ligo, tra l’incrocio con la S.P. 6 e l’incrocio con via Tenaighe, dalle ore 12 alle ore 20, eccetto gli aventi diritto; dalle ore 20, fino ad ultimate esigenze, è disposta la chiusura totale. La strada alternativa è individuata nella S.P. n. 55, imbocco S.P. 6, direzione Garlenda – Casanova Lerrone – Marmoreo – Ligo e viceversa. Ancora in Villanova d’Albenga, su via Paganini è previsto il senso unico in direzione della strada statale 453, via dell’Industria, dalle ore 12 alle ore 21 del 17 luglio; dalle ore 21.30 e fino a cessate esigenze è previsto il senso unico in direzione via dell’Industria, strada statale 453. Infine, a Villanova d’Albenga, è altresì disposta la chiusura totale al traffico da viale Generale Disegna, dalle ore 12 del 17 luglio e fino a cessate, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e quelli diretti al parcheggio riservato nell’area Piaggio.

Nei Comuni di Villanova d’Albenga e Ortovero, via Tenaighe (strada dedicata all’accesso e deflusso del parcheggio situato nell’area nord dell’aeroporto) presenta un senso unico dalla strada statale 453, in località Ortovero e direzione Villanova d’Albenga, dalle ore 12.00 alle ore 21.30 del 17 luglio; sarà attuata poi una inversione del senso unico di marcia (da Villanova d’Albenga ad Ortovero, innesto SS453) dalle ore 21.30, fino a cessate esigenze. In particolare, nel Comune di Ortovero è previsto un senso unico in direzione della strada statale n. 453, via San Sebastiano, dalle ore 12, alle 21.30 del 17 luglio e un senso unico in direzione di via San Sebastiano – strada statale n. 453, dalle ore 21.30, fino a cessate esigenze. Ancora nel Comune di Ortovero, dalle ore 8 del 17 luglio alle ore 3 del 18 luglio, è previsto un divieto di sosta con rimozione su via Tenaighe, nel tratto di competenza, in via Case Sottane e in via San Sebastiano.

Per quanto concerne la strada statale 717, a Villanova d’Albenga dal km 4+900 al km 5+350, è prevista la chiusura dei rami di svincolo per uscita a Villanova d’Albenga sia in direzione Alassio sia in direzione Albenga (svincolo Garscini), a partire dalle ore 23 del 17 e fino alle ore 01 del 18 luglio, che interesserà tutti gli utenti. Il percorso alternativo per i residenti in Garlenda e Casanova Lerrone è individuato nella strada per Caso (SP 55 per Alassio – Moglio).