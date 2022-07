Un'auto si cappotta finendo in bilico su una fascia intorno alle 20.30 a Celle Ligure in via Boschi ed immediato è scattato l'allarme.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rosa cellese e i vigili del fuoco che hanno soccorso i tre giovani occupanti del mezzo. Successivamente hanno messo in sicurezza l'auto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.