A Balestrino un weekend all’insegna del teatro per tutti, grandi e piccini

Sarà un weekend tutto all’insegna del teatro e della narrazione partecipata, sia per bambini che per adulti, quello in programma venerdì 22 e sabato 23 luglio prossimi a Balestrino, nella sempre suggestiva cornice delle Antiche Scuderie dei Marchesi Del Carretto, in via Adolfo Panizzi 30.

Venerdì 22 luglio, alle ore 21.15, si partirà con Storie di monelli e sognatori, di e con Marco Perazzolo, un nuovo spettacolo dall’atmosfera magica e gioiosa, rivolto specialmente ai più piccoli e alle loro famiglie e basato su una serie di racconti originali e storie “ghiribizzose”, da ascoltare tra il volo suggestivo delle lucciole e il canto spensierato dei grilli.

Il giorno successivo, sabato 23 luglio, sempre alle 21.15, sarà la volta di Pelle di daino, ovvero Amami... tra un brindisi e l’altro, fresca e agile pièce teatrale scritta da Fabio Scibetta e interpretata da Marco Perazzolo e Diana Libergoliza, con le musiche dal vivo di Carola Costanza e Donatella Gugliermetti. La rappresentazione, che mette in scena le rocambolesche fandonie di Giuanin nell’audace, se non sfrontato, tentativo di illudere e tener buona sua moglie Carulina, sfrutta un’impostazione dinamica e interattiva per la quale il pubblico non riveste soltanto il tradizionale ruolo di spettatore, ma si scopre ad un certo punto parte attiva della narrazione e testimone-chiave nel vorticoso processo al matrimonio che scaturisce dalla vicenda dei due personaggi.

Entrambi gli spettacoli sono promossi dal comune di Balestrino in collaborazione con il gruppo I Balenieri del Barescione, già organizzatori, nelle passate stagioni del borgo ligure, di spettacoli originali vòlti da un lato all’esaltazione di fantasia e creatività tra il giovane pubblico, e dall’altro alla salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali attorno a cui si sviluppa, nel tempo, lo spirito della comunità. «Come in occasione delle precedenti iniziative – dichiara il consigliere alla cultura Patrizia Onetti –, ci auguriamo che anche queste due serate, partecipi della generale stagione di ripresa di tutte le attività, regalino alla comunità balestrinese momenti piacevoli e bei ricordi da portare con sé».

La partecipazione alle due serate è gratuita. È richiesta la prenotazione al numero 3474872262 o all’indirizzo mail info@comune.balestrino.sv.it.