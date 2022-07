Albisola, inaugurato ad Ellera il murale "Il Ceramista" in onore di Giovanni Poggi (FOTO)

A Ellera tra musica e live performance è stato inaugurato ieri pomeriggio il grande murale "Il Ceramista" realizzato dall'artista Mario Leuci in arte 750ML.

"Il murale 'Il Ceramista' è una dedica dei cittadini elleresi all’arte ceramica, a colui che ha reso questo paese una galleria a cielo aperto - ha detto l'artista Mauro Leuci - È la risposta più sincera ad un grande uomo che attraverso l’arte ha portato nel suggestivo borgo ancora più bellezza, è il ricordo di Napoleone che arrivato in questo paese trovò donne che si trasformavano in gatti e per questo le considerò streghe. Il murale è un segno di affetto per la chiesa della Maddalena; è l’opera di un artista milanese entrato in punta di piedi e, con arte silenziosa e tecnica raffinata, ha voluto andare oltre il limite proprio come la cultura di strada pretende. Un urlo potente nel silenzio di questo magico borgo unico e irripetibile".