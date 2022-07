Il Jova Beach Party pronto a partire: dalle 15 via al maxi concertone che scalda l'estate ligure

SEGUI IL LIVEBLOG DEL CONCERTONE: CLICCA QUI.

"È un sogno che si realizza e devo dire che la realtà è meglio del sogno. Vedere l'attesa di questi bei ragazzi che cantano e festeggiano ancora prima di entrare... Possiamo solo immaginare cosa succederà dopo".

C'è stanchezza mista a quella dose di sana tensione che accompagna eventi dalla grande portata come questo negli occhi del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che insieme al collega villanovese Pietro Balestra, ha terminato, nel primissimo pomeriggio, di affinare i dettagli tecnici per il Jova Beach Party in scena a partire all'incirca dalle 15 all'Ippodromo dei Fiori.

Sono stati definiti particolari legati al montaggio del palco e degli stand terminate in mattinata, sorvegliati da un'imponente macchina della sicurezza con Forze dell'ordine, Protezione Civile e personale sanitario, pronto ad assistere i circa 20mila ospiti attesi in coda già da diverse ore.

Un grande lavoro di squadra di tutto il territorio insomma per gestire una manifestazione che raccoglie ospiti musicali da tutto il mondo e che culminerà poi dalle 20.30 col concerto di Jovanotti e gli attesi super ospiti, per il momento ancora nascosti.

Insomma, un maxi concertone unico nella nostra regione: "In Liguria non è facile trovare spazi così e gestire la viabilità, per questo è necessario utilizzare molti agenti. Però la Liguria ha la necessità di questi eventi" chiosa il primo cittadino ingauno.