Jova Beach Party: il liveblog

23.20 - Alla fine nessun super ospite a sorpresa, ma una chiusura con tanti abbracci e lacrime sulle note di "A te". Anche nel finale Jova non dimentica di ripetere il messaggio di sostenibilità.

23.10 - Come di prassi, ecco il saluto a tutta la band che accompagna Jovanotti!

22.55 - Si alza la temperatura all'ippodromo di Villanova a suon di musica. Non potevano mancare "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang" e "Ti porto via con me".

22.35 - Fiammate nella coreografia per un'atmosfera sempre più incendiata nella platea! Tra "L'ombelico del mondo" e "Tanto, tanto, tanto" salgono i bassi.

22.20 - Continua il momento disco con la "Samba de Janeiro". E non poteva mancare ovviamente il trenino che parte sul palco.

22.08 - Si balla con Jova in consolle al remix di "Voglio vederti danzare" e "Shekerando" che fa scatenare ancor più la folla.

22.05 - "Riprendiamoci questa parola, ci appartiene. Positivo!". Ecco il messaggio di speranza di Jovanotti di uscire dalla pandemia e ritornare alla migliore accezione della parola, associata da due anni a qualcosa di non bello, con la sua celebre "Penso positivo"

21.55 - Quale è la più grande fonte di energia dell'universo? Il sole. Perché c'è? Non si sa, nemmeno una mente come quella di Margherita Hack ha la risposta. Però ha dato via a una certa "Tensione evolutiva".

21.50 - Un vero e proprio lento prosegue questo momento sentimentale mentre il pubblico canta e applaude "Le scarpe piene di sassi".

21.35 - Giù gli ospiti dal palco con una divertente gag, è il momento romantico con "Ragazza Magica", "Estate" e "Baciami ancora", colonna sonora dell'omonimo film del 2010. E a sorpresa un tributo a un grande cantautore ligure con "Sapore di sale" di Gino Paoli.

21.27 - Riecco i Coma-Cose sul palco! Parte il pezzo più noto del rapper torinese: "Quelli che benpensano".

21.20 - Le note de "La notte dei desideri" regalano un momento magico all'ippodromo, ma passata l'emozione si torna subito su di ritmo con "Tempo" e Frankie Hi-Nrg.

21.10 - Torna nei panni del cantante Jovanotti, una vera forza sul palco che coinvolge anche i suoi storici musicisti, come il bassista Saturnino.

21.00 - Tempo di primi bilanci per le pubbliche assistenze impegnate sul posto, provenienti da tutta la provincia: sono stati circa una quarantina gli interventi nel pomeriggio, tutti di lieve entità e legati soprattutto al grande caldo.

20.55 - Carica il pubblico dalla consolle Jovanotti in versione dj.

20.48 - Un altro pezzo di repertorio jovanottiano e ora si balla sulle note di "Jerusalema" e "Satisfaction".

20.32 - Con le "Fiamme negli occhi" ecco il primo super ospite del concertone: si va al Festival di Sanremo di un anno fa coi Coma-Cose.

20.27 - Si torna indietro nel tempo, al 1990 con "Ciao Mamma"!

20.25 - Partenza fortissima di Jova, che veste contemporaneamente i panni del cantante e dello showman. Subito alcuni pezzi forti del repertorio recente come "I Love You Baby", "Sensibile all'estate" e "La Libertà".

20.08 - Clip dedicata a Gianmarco Tamberi, Jovanotti tra la consolle e la chitarra.

19.54 - E con un Jovanotti in versione piratesca che irrompe letteralmente come un urugano sul palco, ecco che può dirsi incominciato il concertone!

19.39 - Dopo il sound disteso e rilassato di Ochoa e la sua band, ancora un messaggio da Jovanotti: "Fate attenzione alla plastica, raccoglietela e non lasciatela cadere, di questi tempi è un concetto molto rock". Ed ora sul palco, dal Ciad, il dj Afrotronix.

19.00 - Ritmi cubani ora sul palco principale: è il turno di Eliades Ochoa.

18.30 - Terminata l'esibizione del rapper torinese ecco che si torna a parlare di ecosostenibilità con Lorenzo e il suo viaggio in bici da Città del Capo verso l'Asia e quindi l'allegria tutta catalana dei La Pegatina.

17.55 - Si riscalda ancora lo Sbam Stage: dopo il messaggio ambientale della ricercatrice Francesca Spataro l'hip hop italiano di Frankie Hi-Nrg!

Ore 17.23 - Celebrate le simboliche nozze ecco che sul Kontiki Stage salgono i colombiani Acido Pantera. E non può mancare la "contaminazione" artistica con Jovanotti.

Ore 17.20 - Silvia e Sara, insieme da sedici anni, coronano la loro unione davanti al "capitano" Jovanotti. Entrambe di Genova, si sono conosciute sui campi di pallavolo. "E' stato un amore all'oscuro, all'inizio... Ragazzi, mi raccomando, l'amore è la prima cosa: muove il mondo", dicono. E ancora: "Liberi e se stessi sempre".

Il video di Silvia e Sara con Lorenzo capitano-sensale che si dice "commosso":

16.45 - Dopo le parole della biologa Ottavia Bettucci, si ricomincia con la musica e i bassi dei dj e producers Ackeejuice Rockers. E ovviamente l'incursione di Jovanotti che presenta l'ultima uscita, proprio con gli ospiti, "Si fa bello per te".

Ore 16.33 - Prima incursione di Jovanotti sul Kontiki Stage in un inedito duetto coi Son Rompe Pera sul ritmo della loro movimentatissima cumbia.

Ore 16.15 - Cambio di cappello per Jova, e dal Messico ecco al "Kontiki Stage" i "Son Rompe Pera".

Ore 16.10 - A chiudere il sound di dj Filo Q un nuovo intervento all'insegna della sostenibilità e della salvaguardia del pianeta. Ed ecco sul palco di nuovo Jovanotti con la prima canzone "Sul lungomare del mondo".

Ore 15.41 - Al via ufficialmente il Jova Beach Party. Allo "Sbam Stage", la postazione alla giamaicana quasi al centro del prato, con il dj Filo Q.

Ore 15.37 - Si apre col tema della sostenibilità con un collegamento dall'Antartide Thomas Gasparetto della missione nella base Concordia.

Ore 15.25 - Ci sarà una sorpresa nel corso del pomeriggio. Due giovani convoleranno a nozze nel cuore del concertone: a celebrarle sarà proprio Lorenzo Cherubini.

Ore 15.15 - Si sta via via riempiendo il prato dell'ippodromo dove sono già attivi i diversi stand. Il concerto inizierà a breve; per ora spazio alla musica delle casse per stemperare l'attesa.

Ore 14 - Tutto pronto per lo show all'Ippodromo dei Fiori di Villanova con Lorenzo Cherubini. Agli ingressi il "serpentone" degli spettatori in attesa di entrare ai varchi. Le vetture intanto continuano a posizionarsi nei park predisposti.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, all'ingresso dell'area pronta per lo spettacolo:

