Linee elettriche sovraccariche: serata di disagi a Bergeggi, Vezzi Portio, Spotorno e nell'entroterra di Vado Ligure

"Spotorno, Vezzi portio e Bergeggi sono -come ieri- interessati da un lungo blackout - ha informato nella serata di ieri il Comune di Spotorno attraverso la pagina Facebook istituzionale - Sentita 'Enel Distribuzione', comunica che a causa dell'intenso caldo e dell'assorbimento notevole, ci sono problemi con le linee di alimentazione sotterranee".

Sui social non sono mancate le testimonianze di disappunto per una problematica, quella dei black out estivi, che si ripete ormai da almeno un paio di anni.