Albenga, fionda "alpina" per il piccolo museo dei Fieui di caruggi

L'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Albenga, ha donato una fionda speciale ai Fieui di caruggi per il loro visitatissimo piccolo museo della fionda.

Sergio Zunino, a nome di tutto il Gruppo Alpini, ha ricordato che la Fionda, raffigurante un'aquila e con i simboli dell'Associazione, proviene dall'Adunanza Nazionale di Rimini. La Fionda “Alpina" si aggiunge così alle altre centinaia di... tirasassi provenienti da ogni parte del mondo esposti ad Albenga in vico del Collegio.

Dino Vio, responsabile del piccolo museo della fionda, sottolinea: “Ogni anno migliaia di visitatori restano stupiti davanti alla nostra straordinaria collezione e magari, al passaggio successivo, tornano con una fionda proveniente dal loro Paese”.

Le fionde raccolte dai Fieui di caruggi sono davvero tanti e varie, non solo per la provenienza, ma anche per il materiale con cui sono state realizzate: metallo, legno, ceramica, cartapesta e persino... pasta di pane. Il piccolo museo della fionda vale una visita.