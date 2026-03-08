A Varazze inaugurato il primo Punto Viola della provincia

A Varazze è stato inaugurato il primo Punto Viola della provincia di Savona, uno spazio pensato come luogo sicuro dove chi si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo può ricevere ascolto e supporto.

Il nuovo presidio si trova nella tabaccheria del Borgo in via Cairoli e rappresenta il primo punto di riferimento di questo tipo attivato sul territorio provinciale. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dall’associazione DonneXStrada e si inserisce tra le iniziative legate alla Giornata Internazionale della Donna.

I Punti Viola sono esercizi commerciali e spazi pubblici che aderiscono a una rete di luoghi sicuri, riconoscibili e accessibili, dove le persone che si sentono minacciate o in difficoltà possono trovare un aiuto immediato e un primo sostegno.

L’apertura del presidio varazzino è stata resa possibile grazie all’impegno di Marco Pesce, che ha promosso e portato avanti il progetto sul territorio con l’obiettivo di creare una rete di spazi protetti e facilmente individuabili.