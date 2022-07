Calice, il 78% di raccolta differenziata non basta, il Comune punta più in alto: "Ancora troppi errori, potenzieremo i controlli"

Resta tra i comuni più virtuosi Calice Ligure in fatto di raccolta differenziata. A certificare i risultati nei giorni scorsi è stata la Giunta regionale che ha approvato i “Risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell'anno 2021”.

"Ancora una volta il comune di Calice Ligure conferma un risultato di tutto rispetto raggiungendo una percentuale di poco superiore al 78% grazie ad un lavoro costante di monitoraggio e collaborazione con buona parte della cittadinanza e delle attività commerciali oltre che ovviamente con la ditta incaricata della raccolta, l’Ideal Service" è il commento del primo cittadino, Alessandro Comi.

Che tuttavia coglie l'occasione per ribadire come l'obbiettivo sia fare ancora meglio: "Per quanto soddisfatti del risultato, considerando le difficoltà affrontate durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale che hanno limitato ed ancora oggi comportano disagi nel controllo dei rifiuti conferiti, riteniamo doveroso dover ambire ad un ulteriore miglioramento dello stesso".

"Ancora oggi, nonostante le possibilità offerte dal servizio ed il possibile aiuto da parte del Comune, troppe persone dimostrano scarsa sensibilità per non dire poco rispetto nei confronti del nostro territorio conferendo sacchetti e rifiuti ingombranti in modo errato dimostrando di non conoscere o di ignorare quanto richiesto dalle disposizioni in vigore - ricorda il sindaco Comi -. Le gabbie posizionate in svariati punti del territorio comunale sono troppo spesso utilizzate come cassonetti nei quali si crede di poter gettare ogni tipo di rifiuto, gli orari di conferimento non sempre rispettati, l’uso di sacchetti non idonei e la maleducazione di alcuni contribuiscono a rovinare in parte il lavoro di molti".

"Per questa ragione, nonostante i buoni risultati raggiunti, saranno attivati ulteriori controlli relativi al conferimento - aggiunge il sindaco - che prevedranno un ulteriore utilizzo dei dispositivi fotografici in nostro possesso come pure un’attività di controlli incrociati che ci permetteranno di verificare quali utenze del nostro territorio non risultino in possesso dei mastelli e dei sacchetti distribuiti a tale scopo dall’azienda responsabile del servizio".

"Ringraziamo ovviamente tutti coloro che partecipano con la loro collaborazione e con grande senso civico ad una raccolta differenziata degna di questo nome dimostrando di avere a cuore il proprio paese come l’intero territorio e proprio in considerazione di ciò aumenteremo il nostro impegno per far sì che tale sensibilità arrivi a far parte delle abitudini di ancora più cittadini" concludono dall'Amministrazione comunale.