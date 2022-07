Jova Beach, un grande successo. I ringraziamenti del sindaco di Albenga: "In primis vanno al sindaco di Villanova, con cui potremo fare tante cose in futuro"

“Il percorso è iniziato 4 anni fa con una lettera. L’allora sindaco Giorgio Cangiano scrisse a Lorenzo Jovanotti Cherubini chiedendogli di venire, anzi, tornare ad Albenga, dove aveva fatto il militare, per un concerto. Dopo qualche tentennamento… la risposta positiva: Lorenzo voleva portare il Jova Beach Party nella nostra città”. È con grande soddisfazione che il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis racconta in una nota l’esordio del percorso che ha portato finalmente il famoso artista toscano ad Albenga, o meglio a Villanova d’Albenga, dove grazie alla collaborazione tra comuni, con il sindaco Pietro Balestra, si sono trovati gli spazi idonei a ospitare il mega evento.

“Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare. Una mareggiata e l’allerta meteo ci impedirono, però, di realizzare l’evento. La Pandemia poi, ha bloccato tutto togliendoci quell’amata Libertà cantata anche da Lorenzo – prosegue Tomatis - . Non ci ha tolto però la speranza e l’impegno. Abbiamo mantenuto i contatti con la Trident e quando la morsa del Covid ci ha un po’ lasciati, ho immediatamente contattato Maurizio Salvadori e Francesca Rubino (che ringrazio per la costante collaborazione) per chiedere se quella promessa fatta ad Albenga nel 2019 di tornare, Lorenzo l’avrebbe mantenuta. Nessuna esitazione e, da qui, abbiamo iniziato a lavorare”.

“Abbiamo cercato la location ideale. Dopo aver pensato all’aeroporto, per una serie di difficoltà si è optato per l’Ippodromo dei Fiori – spiega - . Abbiamo steso una convenzione con il Comune di Villanova per iniziare a lavorare sinergicamente. Abbiamo superato, insieme molte difficoltà, da quelle tecniche e pratiche a quelle date da quanti, purtroppo, hanno cercato di mettere zizzania o hanno ‘gufato’ sull’evento".

“Oggi le immagini e i riscontri positivi della serata danno loro la risposta. Albenga ha, ormai da tempo e per diverse iniziative ed eventi (il Jova Beach Party è stato ovviamente il più grande), dato il via ad una vera e propria collaborazione con i comuni del comprensorio, in primis quelli del nostro straordinario entroterra. I risultati che stiamo ottenendo dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Abbiamo portato l’evento dell'estate sul nostro territorio con un riscontro d’immagine che porterà le proprie ricadute positive anche in futuro. Oggi vogliamo solo goderci ancora un po’ l’emozione che ci ha dato il Jova Beach Party lasciando ad altri, se lo ritengono, tentativi di polemiche o critiche che certo non portano nulla di positivo al nostro comprensorio”.

“Ringrazio gli organizzatori dell’evento, la Prefettura, la Questura, tutte le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale di Albenga e in particolare il Commissario Barbieri che ha lavorato al Piano Viabilità e sicurezza. Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione civile le pubbliche assistenze e tutti i volontari che ieri erano presenti e che hanno dato il loro prezioso contributo affinché, nonostante le difficoltà, tutto andasse per il meglio. Ringrazio il sindaco Balestra per la collaborazione accogliendo il suo invito, espresso qualche giorno fa, a fare ancora tante cose insieme”.

“Con 'L'estate addosso', come nella canzone di Jovanotti, insomma, ringrazio proprio tutti felice di aver contribuito alla realizzazione ed aver vissuto l’evento che ha segnato l’estate della Liguria”, conclude il primo cittadino di Albenga.