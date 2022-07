Loano, in arrivo quattro nuove postazioni di ricarica per veicoli elettrici (FOTO)

In questi giorni a Loano sono in fase di installazione quattro nuove postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

“La mobilità elettrica – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore all'ambiente Remo Zaccaria – ha grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre, a livello cittadino ha numerose applicazioni, in quanto può essere utilizzata, ad esempio, per la mobilità privata e per il trasporto pubblico”.

“Sul nostro territorio sono sempre più numerosi i loanesi (e non) che utilizzano veicoli elettrici a due o quattro ruote. Vista questa richiesta in costante aumento, a novembre 2021 la giunta comunale in accordo con l'ufficio patrimonio ha individuato una decina di punti nei quali posizionare altrettante postazioni di ricarica. Queste nuove postazioni si aggiungono a quelle già presenti all'interno di Marina di Loano e nella zona del supermercato Conad delle Vignasse”.

L'amministrazione Lettieri, dunque, ha invitato sei operatori a manifestare la propria disponibilità ad installare sul territorio loanese fino a quattro colonnine di ricarica elettrica ciascuno. Tre proposte (presentate da Enel X Mobility, Gas Gas e Be Charge) sono state accettate e sono diventate oggetto di un apposito protocollo d'intesa con il Comune.