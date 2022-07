Alassio, 40 nuovi posti auto gratuiti in via Pera: venerdì l'apertura al pubblico

Iniziati due settimane fa si stanno concludendo i lavori per la realizzazione di circa 40 posti auto pubblici gratuiti sulla soletta dei Box 72 in via Pera.

"Nei giorni scorsi - spiega Marco Melgrati, sindaco di Alassio - è arrivato il tessuto non tessuto con il quale si sta ricoprendo la soletta e lo strato di impermeabilizzazione prima dell'asfaltatura della superficie dell'edificio. I lavori, per un importo di 65.000 euro, sono stati affidati il 7 luglio scorso e seguiti con attenzione dall'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi".

"La solerzia dell'impresa - spiegano ancora Melgrati e Invernizzi - ci permetterà di aprire al pubblico i nuovi stalli già questo fine settimana, che si sommano a quelli dell'area del Parcheggio multipiano. Un grazie particolare oltre che all'Ufficio Tecnico, anche al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Gabriella Gandino e all'assessore alle Finanze e Bilancio Patrizia Mordente per la sapiente gestione del bilancio, che permette di destinare risorse alla realizzazione di opere pubbliche".