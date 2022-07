Siccità, l'appello del consigliere spotornese Spiga contro gli incendi: "Pensiamo anche agli animali"

La grave situazione, quasi definibile senza timore di esagerazione tragica, della siccità del nostro territorio ha portato gli enti preposti ad assumere quelle iniziative particolari dedicate alla prevenzione di incendi.

Non basta però, come spesso ricordato, il divieto di accensione di falò e fuochi per evitare che si possano sviluppare roghi, spesso boschivi, di imponenti dimensioni. Anche una piccola disattenzione può essere fatale.

Lo ricorda il consigliere comunale spotornese di minoranza, il capogruppo Massimo Spiga, che lancia un appello per sensibilizzare la popolazione evitando di mettere a rischio oltre alle vite delle persone e dei nostri "polmoni verdi" anche chi i boschi li abita.

"Una sigaretta finita e buttata, una marmitta calda vicina all'erba, una grigliata in mezzo al bosco... Visto il caldo e la grande siccità, prima di fare e far fare a tanti animali la fine dei polli arrosto, pensiamo che il nostro comportamento potrebbe causare un disastro. Cerchiamo tra tutti di evitare danni estremi" afferma il consigliere.