Trasporto pubblico, visita dell’Amministrazione di Savona a TPL Linea: focus su mobilità e parcheggi

Visita istituzionale e confronto operativo per l’Amministrazione comunale di Savona, che oggi ha fatto tappa nella sede di Tpl Linea a Cisano sul Neva.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Marco Russo e l’assessore alla mobilità sostenibile e alle politiche del trasporto pubblico Ilaria Becco, accompagnati dai tecnici comunali. Ad accogliere la delegazione il presidente dell’azienda Vincenzo Franceri, il direttore generale Giampaolo Rossi, lo staff della direzione e il personale del deposito.

Prima della riunione, la delegazione ha visitato la struttura per conoscere da vicino i nuovi strumenti digitali e i mezzi dotati delle più recenti tecnologie di validazione elettronica. Il percorso è iniziato nella sala ECM (Exercise Control Room), “la prima delle tre previste sul territorio”, considerata il cuore operativo del sistema di supervisione del servizio. Qui, attraverso un video wall di ultima generazione, viene monitorata e gestita in tempo reale l’intera rete, anche in situazioni di criticità e allerta. Un sistema che sarà presto replicato anche a Savona, con la nuova sala ECM di levante attualmente in fase di realizzazione.

La visita è poi proseguita nella sala CRM (Customer Relationship Management), descritta come uno “spazio strategico per l’assistenza e la relazione diretta con la clientela”, dove sei operatrici gestiscono quotidianamente le richieste degli utenti, garantendo un servizio tempestivo e orientato alla qualità.

A bordo di un autobus è stato inoltre presentato il nuovo sistema di bigliettazione elettronica “Liguria Go”, attivo dal primo aprile in tutta la provincia di Savona e pensato per digitalizzare i titoli di viaggio.

Nel corso della riunione operativa sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha riguardato la gestione dei parcheggi: è stato fatto il punto sui primi mesi della nuova organizzazione e sono state avviate le prime riflessioni su due ambiti previsti dal Pums, ovvero i parcheggi per la sosta brevissima, i cosiddetti “buy and go”, e una nuova politica degli abbonamenti. Il secondo tema ha riguardato la revisione delle linee del trasporto pubblico, con l’individuazione di alcune misure di breve periodo.

“La visita alla centrale operativa di Tpl Linea – commenta il sindaco Russo – è stata significativa perché ci ha consentito di vedere concretamente come le nuove tecnologie possano migliorare il controllo e la gestione del servizio in tempo reale. È un modello che presto verrà realizzato anche a Savona, con la nuova sala ECM in fase di sviluppo, e rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente. Allo stesso tempo, il confronto operativo con Tpl prosegue su più fronti strategici: dalla gestione dei parcheggi ai nuovi strumenti previsti dal Pums, fino alla revisione delle linee degli autobus per una mobilità urbana più funzionale e più vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini”.

“L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto che ci ha permesso di presentare al Comune di Savona il nostro sistema tecnologico e di valorizzare l’impegno quotidiano di tutto il personale di TPL Linea. Un lavoro sinergico che contribuisce costantemente a garantire e migliorare la qualità dei servizi offerti. Momenti come questo sono fondamentali per rafforzare il dialogo con il territorio e costruire connessioni efficaci, capaci di accogliere e condividere le esigenze della comunità”, dichiara invece il presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri.