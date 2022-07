Andora Blues Festival: la settima edizione si apre con la Fabio Treves Blues Band

Sarà la Fabio Treves Blues Band ad aprire l’edizione 2022 di Andora Blues. La manifestazione, organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con l'associazione culturale Museventi, si svolgerà nelle serate del 23 e 24 Luglio e vedrà protagoniste alcune delle band più accreditate del panorama musicale italiano.

La prima serata del Festival sarà caratterizzata dalla presenza della leggendaria Treves Blues Band capitanata dal Puma di Lambrate, Fabio Treves. Sarà invece il ruvido Cek Franceschetti, supportato dalla sua inseparabile chitarra resofonica, ad aprire il concerto nella seconda serata del Festival alla Fabio Marza Band, considerata una delle realtà più sorprendenti tra le nuove generazioni di musicisti blues. I concerti, accompagnati sul palco dalla presenza di Nicolò Villani, in veste di presentatore, e da Gabriele Dellepiane, in qualità di direttore artistico, si terranno presso i giardini Tagliaferro di Andora ed avranno inizio alle ore 21,30.

Sabato 23 Luglio

TREVES BLUES BAND

Fabio Treves - Armonica e Voce

Alex Gariazzo - Chitarra e Voce

Massimo Serra - Batteria

Gabriele Dellepiane – Basso

Domenica 24 Luglio

CEK FRANCESCHETTI

Cek Franceschetti – Chitarra e Voce

FABIO MARZA BAND

Fabio Marzaroli – Chitarra e Voce

Greta Bragoni – Voce

Matteo Boldini – Hammond

Fabio Mellerio – Basso e voce

Max Ferraro – Batteria

Treves Blues Band

On the road again! La TREVES BLUES BAND torna con rinnovata energia sui palchi di tutta Italia per continuare a suonare il BLUES e a diffonderne la grande bellezza, guidata come sempre dal suo leader FABIO TREVES, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues.

L’avventura della TREVES BLUES BAND nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è FABIO TREVES, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del BLUES italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

FABIO TREVES ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l'unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Il Puma ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei loro dischi. Ne citiamo alcuni: Branduardi, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante…

Nel 2011 Treves ha realizzato il suo progetto di un nuovo spettacolo musicale “Blues in Teatro”: un passo in avanti verso la diffusione popolare della musica origine, una scommessa vinta alla grande e un tour indimenticabile che ha portato nei teatri di tutta Italia quasi 4000 persone, cosa mai successa a una blues band prima della felice intuizione del Puma di Lambrate.

Nel 2014 la TBB ha festeggiato i suoi 40 anni con un tour teatrale di grande successo che ha inanellato una serie di entusiastici sold out. Il concerto conclusivo di questo storico “TOUR dei 40 ANNI” si è tenuto all’Auditorium di Milano davanti ad oltre 1000 spettatori, un vero evento musicale impreziosito dalla partecipazione di musicisti amici del Puma, come Eugenio Finardi, Stef Burns, i musicisti di Elio e le Storie Tese, Paola Folli, che hanno voluto festeggiare con lui questo storico traguardo di fronte ad un pubblico di fans in delirio.

Il 7 dicembre 2014 a Fabio Treves è stato conferito l’AMBROGINO D’ORO, importante onorificenza del Comune di Milano e la sua foto è stata inserita dalla rivista “Rolling Stones” nel numero di febbraio 2015 intitolato “Le 100 facce della musica italiana”.

Nel 2015 la TBB ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano e nel 2016 la band è stata eccezionale opening-act al concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma il 16 luglio.

Sempre nel 2016 è uscita, per la collana “BLUES IN VINILE” della DeAgostini, la ristampa di “SUNDAY’S BLUES”, registrato nel 1988 con ospiti illustri del calibro di Chuck Leavell e Dave Kelly.

Nel 2018 Fabio è stato ospite dei “Supersonic Blues Machine” condividendo il palco e duettando con il leggendario Billy F. Gibbons degli ZZ TOP.

Nel 2019 FABIO TREVES festeggia i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues con il nuovo tour “70 IN BLUES”, con cui la TREVES BLUES BAND è protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader.

Fabio Marza Band

La Fabio Marza Band è protagonista del panorama blues italiano a partire dal 2008 con cinque dischi all'attivo: Wake and Run (2009), Blackboard (2012), You Know Me Live at Labirinto (2015), Nightmare (2016), Strange Door (2019).

La band ha partecipato ai principali festival blues tra cui il Sestri Levante Blues & Soul Festival, il Black and Blue Festival, il Sudseit'n Festival di Klagenfurt, il Soundtracks Jazz and Blues Festival ed il Macugnaga Blues Experience, per citarne solo alcuni. Ha collaborato con i principali esponenti del blues italiano quali Rudy Rotta, Paolo Bonfanti, Maurizio “Gnola” Glielmo, Guitar Ray, Alex Gariazzo, ed internazionali quali Stef Burns, da anni chitarrista di Vasco Rossi, Pete Pearson, Keith Dunn, Johnny Sansone, Paul Reddick, Steve Marriner e Tony D. E' stata gruppo di supporto dei concerti della Treves Blues Band, di Robben Ford, Eric Gales, Robert Randolph and the Family Band, Johanna Shaw Taylor e di Matt Schofield.

La Fabio Marza Band si caratterizza per la proposta artistica di brani originali ed uno show energico di forte impatto emotivo.

Cek Franceschetti

Cek è un musicista che è andato per la sua strada, conoscendo la sua patria musicale America e ritornando con la valigia piena di umori blues e folk e rock. Personaggio unico all’interno del circuito blues, Andrea “Cek” Franceschetti bazzica sin dai primi anni ‘90 e continua a sfornare ottimi dischi a suo nome ed a collaborare con molti altri musicisti tra i quali Louisiana Red,Jamie Dolce,Elizabeth Lee kozmic Mojo,Pietro Maria Tisi ,Mirko Dettori e Carlo Poddighe.Chitarrista, cantante e autore nel 2002 forma la band Cek Out con Paolo Xeres e Marco Xeres, registrano due album: Broken and Hungry (2003) e I Just Don’t Know (2005) Il successo di questi album li porta a suonare in numerosi festival blues, condividendo il palco con tanti artisti della scena Blues italiana ed internazionale:Treves Blues Band,Dr John, Kenny Neal,John Mooney,Eric Sardinas,Alvin Youngblood Hart,Nine Below Zero e molti altri.Dal 2004 al 2007 suona con il bluesman americano Louisiana Red:”…Red era il blues in persona suonare con lui era un esperienza nuova ogni concerto dove lui partiva senza scaletta e noi lo accompagnavamo facendoci ispirare dalle sue storie e dalla sua inesauribile energia “Dal 2008 al 2014 con Pietro Maria Tisi e Carlo Poddighe forma i Cek Deluxe. I Deluxe incidono due dischi, Royal Rumble e Hanging Bags. Suonano intensamente in tutta Italia, Svizzera, Germania, Canada e USA, Magic Blues Festival, Roots ‘n’Blues Festival Parma, Delta Blues Rovigo, Festa Radio Onda D’Urto, Deck Bar New Orleans , Gin Mill Indianola Mississippi, Rum Boogie Cafè Memphis, King Palace cafè Memphis, Austin Texas, Saul Ste Marie Ontario. Nel 2009 vince la selezione italiana dell’International Blues Challenge, che lo ha portato a suonare a Memphis con altri 60 artisti provenienti da tutto il mondo. In seguito ha percorso un tour americano di un mese con i Cek Deluxe, nella patria della musica Blues. Nel 2014 pubblica l’album solista Oneman Stand con dobro armonica e grancassa in stile one man band.Nel 2018 pubblica l’album Blues Tricks con pezzi originali e alcune rivisitazioni di classici del blues. Il 30 Giugno 2021 pubblica per la label Slang Record il nuovo album “SARNEGHERA STOMP”

