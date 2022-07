Rocchetta Cairo festeggia San Giacomo: appuntamento il 24 luglio

Rocchetta Cairo festeggia il patrono San Giacomo. L'appuntamento è fissato per domenica 24 luglio. Questo il programma: alle ore 11.15 santa messa in onore di San Giacomo; dalle ore 12 alle 24 (sia a pranzo che a cena) cinque stand gastronomici (cibo per tutti i gusti, anche celiaci) nelle vie che circondano l'Opes di Rocchetta; banchetti di prodotti artigianali locali, pittori e artisti; a partire dalle ore 18 i musicisti di strada allieteranno il borgo con la loro musica.

Nell'ambito dei festeggiamenti, sempre il 24 luglio, si terrà la 2° edizione del raduno dei trattori. Il programma: ore 9 ritrovo nella piazza della Biblioteca in via Colletto; dalle 9.30 alle 11 iscrizioni; dalle 11.30 partenza per il giro del paese con aperitivo (analcolico); dalle 12 parcheggio dei trattori e pranzo presso Opes di Rocchetta; dalle ore 15 in poi, giochi di abilità con i trattori in località San Martino. Per info e iscrizioni contattare Andrea 334 261 6257.

Sabato 23 luglio invece, festa delle leve e 50° anniversario dell'U.S. Rocchettese 1972. Il programma presso l'area degli impianti sportivi: ore 18 raduno vecchie glorie; ore 18:30 dedica speciale e presentazione ufficiale dell'inno della società (intervento organi federali e autorità locali); ore 19 triangolare sul campo a 5 tra Vecchie Glorie. A seguire Premiazione; dalle 19.30 apertura stand gastronomico. Festa delle leve: ore 19 raduno e gara delle leve; dalle ore 21 musica con DjSet e Zuna the Voice.