Savona, il 15 febbraio la messa per la Giornata Mondiale del Malato

L'11 febbraio si celebrerà la XXXIV Giornata Mondiale del Malato sul tema "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro", scelto da papa Leone XIV per mettere al centro appunto la figura evangelica del samaritano, che manifesta l’amore prendendosi cura dell’uomo sofferente caduto nelle mani dei ladri. Per l'occasione domenica 15 febbraio alle ore 10 nella cappella dell'Ospedale San Paolo il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la messa.

Il tema sottolinea l'amore verso il prossimo, un amore che ha bisogno di gesti concreti di vicinanza con cui ci si fa carico della sofferenza altrui, soprattutto di coloro che vivono in una situazione di malattia, spesso in un contesto di fragilità a causa della povertà, dell’isolamento e della solitudine.

La Giornata, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, vuole essere un momento privilegiato di preghiera, vicinanza e riflessione per tutta la comunità ecclesiale e la società civile, chiamata a riconoscere il volto di Cristo nei fratelli e nelle sorelle segnati dalla malattia e dalla fragilità.