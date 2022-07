Savona, Giovani per la Scienza: in viaggio alla scoperta delle derivate con la dottoressa Viviana Palumberi

Nell’ambito del progetto “Venerdì Scientifici di Savona”, i Giovani per la Scienza propongono un incontro a tema matematico: la derivata. A condurre l’incontro sarà la socia dott.ssa Viviana Paumberi. La conferenza si terrà venerdì 22 luglio dalle ore 10 presso il Campus Universitario di Savona e online attraverso la piattaforma Zoom. Dopo questo incontro è previsto lo stop estivo delle attività.

Affronterà con i GpS uno degli argomenti più importanti della matematica: il calcolo differenziale, argomento che ha applicazioni in ogni scienza, dall’economia alla fisica. Verrà introdotto il concetto di pendenza di una curva sia dal punto di vista intuitivo che attraverso la definizione di derivata, mettendo in risalto la connessione tra la rappresentazione grafica e l’algebra delle formule. Viviana si soffermerà anche sui termini tecnici, confrontandoli con la lingua tedesca, per osservare come parole differenti possano mettere in evidenza aspetti diversi dello stesso concetto. Infatti, conoscere più lingue permette non solo di comunicare con più persone, ma anche di capire più a fondo molti concetti, vedendoli da punti differenti.

Una volta introdotto il concetto di funzione derivata, i ragazzi saranno successivamente seguiti in un “laboratorio di matematica”. Saranno loro stessi a calcolare la derivata per funzioni specifiche (sia graficamente che rigorosamente con le formule) e a trovare alcune regole fondamentali che gli servi-ranno per dimostrare la legge di Snell. Questa è basata sul principio di Fermat, anche noto come il problema del bagnino: per salvare una persona in mare, per essere più veloce egli non si tufferà direttamente, ma cercherà prima di fare un tratto sulla spiaggia dove può essere più veloce. Lo stesso vale per la luce che in mezzi diversi non segue i percorsi più brevi bensì quelli più veloci.

Questo è solo uno degli innumerevoli problemi della scienza applicata in cui si fa utilizzo del concetto di derivata, introdotto per la prima volta da Newton nel 1669, ma pubblicato solo successivamente da Leibniz. Questa teoria è però possibile solo grazie a Cartesio (1596-1650), considerato il primo matematico moderno, che unisce due linguaggi differenti, quello pratico della geometria con quello astratto dell’algebra.

Viviana Palumberi vive da più di vent’anni a Basilea, nella Svizzera tedesca, con il marito e le tre figlie, ma le sue radici sono italiane. Ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico a Savona e si è poi laureata a Pavia in Matematica applicata. Si è poi trasferita a Basilea, a 23 anni, insieme al marito, biologo italiano a cui era stata offerta l’occasione di aprire nell’ospedale svizzero un nuovo laboratorio di ricerca. Per tre anni lavora in una piccola azienda informatica avendo modo di approfondire le sue conoscenze sia nella lingua locale che nelle lingue di programmazione. Torna poi alla matematica, inizia un Dottorato in Biomatematica che finirà con successo qualche anno dopo. Nel frattempo, le sue abilità linguistiche migliorano fino a poter seguire il suo sogno di sempre, quello di diventare insegnante.

Insegna matematica prima per 10 anni nel Ginnasio di Aarau, scuola in cui prese la maturità anche Einstein, e ora da due anni è al Ginnasio di Oberwil, dove insegna anche Informatica.

