Pronto Soccorso di Albenga, Distilo: "L’amministrazione faccia denuncia alle autorità competenti per mancanza di servizio essenziale"

"Regione Liguria non ci sente? L’amministrazione faccia denuncia alle autorità competenti per mancanza di servizio essenziale. Troppo facile fare la voce grossa con i comunicati senza fare nessuna azione". Così Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale di Albenga.

"Visto che il sindaco non conosce la parola mediazione e dialogo con il presidente Toti almeno faccia delle azioni che tutelano i cittadini mettendo in mano le carte alle autorità competenti - aggiunge - Da oggi chiedo ufficialmente ai cittadini che hanno bisogno del Pronto Soccorso, dopo essersi recati a Santa Corona per le cure, di recarsi presso il comando dei carabinieri di Albenga a sporgere denuncia per la mancanza di servizio".