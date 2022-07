Spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa, la minoranza: "Come cambierà la viabilità? E i parcheggi?"

Numero dei posti auto che verranno ridotti, come verrà modificato il percorso degli autobus e come verrà modificata via Manzoni.

Queste alcune delle richieste dei consiglieri di minoranza agli assessori Elisa Di Padova e Ilaria Becco nella terza commissione consiliare ad hoc sullo spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa a Savona.

La settimana scorsa la giunta aveva approvato la modifica definitiva del mercato settimanale con la ricollocazione dei banchi di prodotti non alimentari nella centrale via savonese, corso Italia e vie limitrofe.

Il settore alimentare e i produttori diretti rimarranno, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).

"E' chiaro che un'area mercatale vera e propria non l'abbiamo, sicuramente questa non è la situazione migliore ma è la meno peggio. Alla prova dei fatti ci sarà una marea di gente che si lamenterà come sempre, credo che questa sia la misura meno impattante - ha detto il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza - bisognerà vedere cosa succederà in corso Italia e via Paleocapa tutti i lunedì perché un conto è Santa Lucia una volta l'anno. So che il comandante Aloi è felice di questa cosa e avrà da lavorarci. Valuterei l'orario di chiusura per portarlo alle 15-16, aiutando il commercio in sede fissa a lavorare".

Il consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Arecco ha chiesto quanti posti auto e moto salterebbero a seguito della nuova disposizione del mercato, gli autobus che arrivano da via Paolo Boselli che girano nel tratto di via Paleocapa come vengono riorganizzati, quante file di banchi sono previste in via Paleocapa e se via Manzoni viene pedonalizzata.

"Sicuramente aver trovato una soluzione diversa da quella attuale non può che essere un punto di partenza anche da parte degli ambulanti c'è una buona aspettativa - il commento del consigliere del M5S Manuel Meles - non mi convince l'aspetto che riguarda la viabilità, non solo gli autobus che girano verso Piazza del Popolo ma anche quelli arrivando dalla litoranea girano su via Paleocapa oltre a pensare alla compatibilità della nuova collocazione con i nuovi filobus che prevedevano delle linee di ricarica, spero che sia stato un aspetto considerato".

"Su via Cesare Battisti rimane aperto il varco tra i due pezzi di corso Italia ma tra via Manzoni e via Au Fossu questo varco non c'è rendendo via Manzoni chiusa e in termini di viabilità credo sarebbe opportuno consentire quello sfogo onde evitare che tutto il traffico che deve transitare verso via Villapiana o passi da via Famagosta oppure tutta quell'area compresa tra corso Italia e via Paleocapa si riservi su Corso Mazzini che ha già i suoi problemi di traffico". ha sottolineato Meles che ha chiesto anche come cambieranno le politiche di sosta.

"Sono favorevole con l'inizio di un'idea di pedonalizzazione totale della città. Penso ai residenti e dove possano correre la domenica sera per parcheggiare, probabilmente al park di Piazza del Popolo ma al lunedì dovrebbero pagare. Chiedo se è stato pensato un qualcosa per i savonesi che coloro resistono di più a tutto questo e che hanno dei disagi e delle difficoltà" continua il consigliere di Andare Oltre Luca Aschei.

"Rispetto alla situazione attuale chiudiamo molti meno tratti di viabilità e questo anche grazie al fatto che in via Paleocapa possiamo lavorare sulla doppia fila di banchi, questo consente di ridurre in maniera significativa tratti di via che andiamo ad occupare - ha risposto l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco - ripristiniamo inoltre il collegamento mare-via Villapiana in entrambe le direzioni sulle due viabilità principali che era un altro dei nodi critici dell'attuale situazione del mercato".

"L'attraversamento di via Manzoni fino a via Au Fossu non esiste più ma solo per i mezzi di soccorso, la parte della via che viene chiusa è dall'ingresso di via Santa Maria Maggiore fino all'incrocio con via Paleocapa perché di fatto risulterebbe un tratto di viabilità a fondo cieco con la possibilità di mantenere una parte dei parcheggi nel primo tratto solo su un lato con la possibilità di fare inversione per tornare indietro. Riusciamo così a fare una prima prova che di fatto unisce la parte pedonale del centro medioevale con quella pedonale di Corso Italia" ha proseguito Ilaria Becco.

Uno delle ipotesi che il comune proverà a portare avanti è di lavorare con le scuole su via Manzoni perché possano utilizzare lo spazio.

"Il trasporto pubblico è un tema cruciale, con Tpl abbiamo fatto una serie di valutazioni puntuali su tutte le linee degli autobus - puntualizza - le maggiori criticità non erano sui mezzi che attualmente percorrono via Paleocapa che continuano su via Gramsci e si collegano al percorso originario, ma le maggiori difficoltà sono state riscontrate sui bus che vengono giù da via Boselli perché in quel caso ci sono dei problemi di svolta. I ragionamenti che stiamo facendo è quello di immaginare che ci possano essere delle navette solo il lunedì per il mercato con provenienze Vado, Albisola e Villapiana, è un'ipotesi di lavoro ma è una linea che vorremmo provare a seguire".

Sui parcheggi il comune sta lavorando ad alcune possibilità come allungare la sosta gratuita nel parcheggio di piazza del Popolo per consentire ai cittadini di andare al mercato e riprendersi la macchina.

"Abbiamo fatto una raccolta dati molto puntuale sui parcheggi di tutta la città per capire dove ci fossero le maggiori criticità, ovviamente il lunedì, ma la cosa interessante a quali ore ci sono i picchi di occupazione del park di piazza del Popolo perché ad esempio potrebbe corrispondere ad un lavoro su Tpl" conclude l'assessore.

ELENCO DELLE VIE CHE OSPITERANNO I BANCHI

- via Paleocapa (dall'intersezione con via Gramsci sino all'intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all'intersezione con via Venti Settembre)

- corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell'intersezione con via Cesare Battisti) - via Rella tratto compreso tra piazza Mameli e piazza del Popolo

- via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo

- ci saranno anche due via jolly, da utilizzare cioè in caso di necessità: via Ratti e via Astengo (tra piazza del Popolo e via Montenotte).

Tra i molti elementi di novità presenti in delibera c'è anche questo elemento: con lo scopo di ottimizzare gli spazi disponibili nella nuova collocazione come concordato con le associazioni di categoria verrà riconosciuta la possibilità per coloro che sono attualmente titolari di due concessioni di posteggio, di accorparle riducendo però la riduzione totale dell'area assegnata del 20%.

La pratica ora passa entro fine luglio, al vaglio del consiglio comunale e toccherà poi agli uffici disegnare, insieme con i commercianti, l'effettiva collocazione degli ambulanti.

Secondo le prime informazioni lo spostamento dei banchi non dovrebbe avvenire prima del mese di ottobre.