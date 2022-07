Ospedale "San Giuseppe", "Cairo in Comune": "Come temevamo il Ppi verrà trasformato in un ambulatorio gestito dai medici di base"

"Ieri pomeriggio abbiamo assistito alla riunione dei sindaci del distretto socio sanitario delle Bormide con il direttore generale dell'Asl 2 Marco Damonte Prioli, il direttore sanitario Luca Garra e Roberto Lerza, responsabile del pronto soccorso di Savona". Questa la nota del gruppo di opposizione "Cairo in Comune".

Argomento principale dell'incontro: l'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte.

"Al di là di tante parole, rassicurazioni e garanzie di aumento dei servizi, le uniche cose certe sono che: il punto di primo intervento, come temevamo e da mesi più volte abbiamo denunciato, verrà trasformato in un semplice ambulatorio gestito dai medici di base - attaccano dal gruppo "Cairo in Comune" - Ma non solo, la Val Bormida non avrà una seconda automedica".