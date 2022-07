Tomatis (FdI) al centrodestra in Regione: "Togliamo la fiducia a Toti"

"Dopo aver fatto naufragare il sistema sanitario del Ponente, togliamo la fiducia a Toti". E’ l’appello che Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, lancia al centrodestra in Regione.

"Torniamo al più presto ad elezioni per rivendicare giustamente l’attivazione di un pronto soccorso e un ospedale efficiente per Albenga e il suo comprensorio. La sua politica – sottolinea Tomatis – è stata distruttiva e le promesse avanzate all’elettorato del Ponente non sono mai state mantenute".

"La situazione – continua Tomatis - è sotto l’occhio di tutti: proprio il servizio sanitario nell’Albenganese è assolutamente carente e in questi mesi alle parole del presidente della Regione non sono seguiti i fatti. Servizi assenti e utenza allo sbando costretta a migrare altrove per farsi curare per casi urgenti".

"Il centrodestra in Regione può giocare ora la carta vincente e togliere la fiducia a Toti per poter andare al più presto ad elezioni e avviare interventi di politica sanitaria necessari per la comunità del Ponente" conclude Tomatis.