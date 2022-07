Revocata l'ordinanza di stop alla balneazione vicino al molo ad Alassio. Il sindaco: "Le cause un falso positivo o un incivile che ha effettuato le proprie deiezioni in acqua"

Le nuove analisi dell'Arpal hanno dichiarato "eccellente" la qualità delle acque della baia di Alassio, Zona Molo compreso.

Si conclude così in meno di 24 ore la parentesi che nell'assolato luglio alassino ha costretto il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, ieri pomeriggio, a sottoscrivere l'ordinanza con cui limitava la balneazione.

"Un falso positivo - spiega lo stesso Melgrati - o l'incivile comportamento di qualcuno che ha ritenuto di effettuare le proprie deiezioni in acqua, nei pressi del molo. Faremo le opportune verifiche anche mediante le telecamere di sorveglianza. Ovviamente, ho subito revocato l'ordinanza con grande gioia e sollievo per i numerosi ospiti della nostra città".

"Mi spiace però - aggiunge il primo cittadino di Alassio - che non si perda occasione per denigrare l'operato di questa amministrazione, con commenti al vetriolo puntualmente smentiti dai fatti. A noi resta il sollievo di aver restituito la gioia di un tuffo in acque cristalline, ad altri la consapevolezza di aver l'ennesima occasione per tacere".