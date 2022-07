Alassio, camion perde olio: importanti disagi al traffico e due motociclisti all'ospedale

Alle sette di questa mattina un camion che transitava ad Alassio in direzione ponente ha perso un grosso quantitativo di olio dall'altezza dell'Hotel Anita fino al confine con Laigueglia e oltre, causando una grossa scia di olio sull'asfalto che ha creato disagi alla circolazione e la caduta di alcuni di scooter i conducenti di due dei quali hanno riportato lesioni serie e sono stati trasferiti al Santa Corona.

"Siamo subito intervenuti - spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale - per regolare la viabilità, e per spargere materiale assorbente in modo da riaprire alla circolazione. Nell'arco di mezz'ora è stata ripristinata viabilità e, nel frattempo, grazie al sistema di videosorveglianza siamo risaliti al camion, che appartiene a una ditta dell'albenganese".

"Abbiamo rintracciato il conducente che non si era accorto dello sversamento, cui sono comunque state elevate le sanzioni previste dal codice della strada. La stessa ditta si è attivata per rifornire di materiali assorbenti e contribuire al ripristino della sicurezza della sede stradale" conclude il comandante.