Crisi idrica, assemblea dei sindaci in Provincia a Savona: "Si raccomanda un uso consapevole e corretto delle risorse d'acqua"

Dopo l'assemblea dei sindaci dell'ATO Centro Ovest 1 che si svolta ieri a Palazzo Nervi in cui si è affrontato anzitutto l'attuale situazione di approvvigionamento delle risorse idriche, la situazione di cautela e possibile crisi oltre al suo previsto prolungarsi, la Provincia di Savona e i Sindaci dei Comuni, in linea con le specifiche ordinanze Comunali emesse in questi giorni, hanno concordato congiuntamente di raccomandare e promuovere un uso consapevole e corretto delle risorse idriche attraverso una comunicazione congiunta a livello provinciale.

La stessa azione è stata in queste ore condivisa dalla Presidenza della Provincia di Savona anche con i Sindaci dei Comuni dell'ATO Centro Ovest 2.

Raccomandazioni e consigli:

Ottimizza o riduci i consumi non fondamentali. Evita gli sprechi d'acqua Verifica se il tuo Comune ha emesso specifiche ordinanze Segui le raccomandazioni per l'irrigazione di orti e giardini privati Fai docce veloci, anche al mare