Savona, al Campus arrivano i massimi esperti nel campo delle tecnologie applicate alla riabilitazione e dell’invecchiamo attivo

Dal 25 al 29 Luglio 2022 presso il Campus Universitario di Savona avrà luogo la “NeuRehab Summer School” realizzata dall’Università di Stoccarda in collaborazione con l’Università di Genova.

L’iniziativa coinvolgerà studenti e ricercatori attivi in tutta Europa che saranno chiamati a condividere le loro esperienze di ricerca nell’ambito delle tecnologie applicate alla riabilitazione, dell’invecchiamento attivo e della neuromeccanica. Durante i 5 giorni di lavori, relatori attivi in ambito internazionale arricchiranno il programma scientifico con interventi di attualità che spazieranno dalla realtà virtuale alla robotica applicata alla riabilitazione e all’analisi del movimento.

La Summer School prevederà, inoltre, una serie di workshop tenuti da aziende leader del settore.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto, arricchimento e apertura da parte del polo universitario savonese come ricorda il responsabile scientifico del progetto e delegato del Rettore per il Campus, Prof. Marco Testa: “Siamo davvero felici di poter ospitare questa Summer School a Savona. Il Campus, già fiore all’occhiello dell’Università di Genova nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dell’energia rinnovabile, con questa iniziativa si conferma molto attento e attivo anche nel campo del benessere, della riabilitazione con l’ausilio di tecnologie e dell’healthy ageing. Per realizzare la Summer School abbiamo collaborato con diverse realtà internazionali e territoriali — che ringrazio — e mi auguro che in futuro si possano rafforzare e implementare sempre di più queste sinergie. Infine, l’iniziativa rappresenta un’occasione di visibilità anche per Savona perché a momenti di apprendimento si alterneranno anche quelli per scoprire la città e le sue bellezze”.

“NeuRehab Summer School” è parte del progetto "NeuRehab-Experimental and in-silico neuromechanics for better rehabilitation and healthy ageing” promosso dall’Università di Stoccarda in collaborazione con l’Università di Genova ed è realizzato con il contributo del German Academic Exchange Service (DAAD) nell’ambito del programma“Hochschuldialog Südeuropa”.