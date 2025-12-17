 / Attualità

Attualità | 17 dicembre 2025, 11:59

Cairo, manutenzione del porfido in via Roma: lavori affidati

Un intervento da 20mila euro

Foto tratta dalla pagina Facebook &quot;Le Rive della Bormida&quot;

Sono stati affidati i lavori di manutenzione della pavimentazione in porfido di via Roma e degli attraversamenti pedonali limitrofi, attualmente danneggiati e fonte di potenziali rischi per pedoni e automobilisti.

Il Comune di Cairo Montenotte ha disposto l’intervento per ripristinare la sigillatura delle fughe mediante boiacca cementizia additivata, operazione necessaria a garantire la sicurezza del transito e a preservare il patrimonio viario dell’Ente. 

L’area interessata dai lavori misura circa 820 metri quadrati, comprendendo i tratti più compromessi della strada e delle principali intersezioni.

I lavori sono stati affidati alla ditta Ideal Posa di A. Beqiri e M. Lleshi S.A.S., che eseguirà l’intervento al prezzo unitario di 20 euro al metro quadrato, comprensivo di materiali e manodopera, per un costo totale di 20mila euro. Le risorse saranno imputate al Capitolo “Beni immobili – viabilità, manutenzione straordinaria strade comunali” del bilancio 2025.

Graziano De Valle

