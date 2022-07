Tpl, antichità in piazza e concerto: modifiche al servizio a Savona e Varazze

Avviso su modifiche al servizio di trasporto pubblico locale a Savona.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “L’antichità in Piazza a Savona” nel Comune di Savona, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, di domenica 24 luglio 2022, verrà chiusa al traffico veicolare via Paleocapa nel tratto compreso tra piazza L. Pancaldo e piazza Mameli.

Tutti gli autobus provenienti da levante interessati al transito dovranno effettuare il seguente percorso alternativo: via Gramsci – via Pietro Giuria – piazza Giulio II – via Niella – piazza Mameli e quindi regolare percorso. Verrà istituita una fermata provvisoria in piazza Leon Pancaldo davanti alla Torretta. Altro avviso relativo al comune di Varazze.

Al fine di consentire lo svolgimento del concerto della band “The Kolors” a Varazze, saranno temporaneamente chiuse le seguenti vie: - dalle ore 7.00 del 23/07/2022 alle ore 08.30 del 24/07/2022 Viale Nazioni Unite e piazzale De Gasperi; - dalle ore19.00 del 23/07/2022 alle ore 02.30 del 24/07/2022 l’Aurelia nel tratto compreso tra le vie Nino Bixio e Buranello.

Le linee urbane di Varazze, dalle ore 7.00, dovranno osservare i seguenti percorsi: - direzione mare – monti: normale percorso fino all’intersezione della via Aurelia con via Buranello - via Carattino – rotonda a monte di Via Nazioni Unite - normale percorso; - direzione monti – mare: normale percorso fino alla rotonda a monte di via Nazioni Unite - via C. Baglietto – via Battisti – via S. Caterina – rotonda a mare di via Nazioni Unite, normale percorso. - Dalle ore 19.00 via Carlo Nocelli, normale percorso.

Dovrà essere effettuata in entrambi i sensi di marcia la fermata posta presso la rotonda a monte di via Nazioni Unite.

Gli autobus della linea 30 dalle ore 19.00 dovranno osservare il seguente percorso: - direzione Genova – normale percorso fino al porto di Varazze, svolta in via Carlo Nocelli, via Baglietto, via Battisti, piazza Santa Caterina, normale percorso; - direzione Savona - svolta a destra in piazza Santa Caterina, via C. Battisti, via Baglietto, via Carlo Nocelli, normale percorso.

Saranno attivate le seguenti fermate: - presso la rotonda a monte di viale Nazioni Unite, per la sola direzione Varazze Piani; - in via Baglietto, presso l’area riservata ai taxi prima della rotonda di viale Nazioni Unite, per la sola direzione di Savona.