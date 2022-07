Lutto nel mondo della musica: è morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, pochi giorni fa l’ultima esibizione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

È un giorno triste per gli amanti della musica. A 72 anni è morto Vittorio De Scalzi, musicista genovese, colonna della scena musicale ligure e fondatore dei New Trolls.

Qualche giorno fa è andata in scena la sua ultima esibizione insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo in occasione del ‘Concerto grosso’ all’auditorium Alfano.

Autore per grandi interpreti del calibro di Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa, nella sua lunga carriera ha preso parte a ben sette edizioni del Festival di Sanremo. Dopo la fine dell’avventura con i New Trolls ha proseguito con la carriera da solista esibendosi con diverse esibizioni in ogni angolo della provincia. Il suo ultimo singolo “Quelle navi” è datato 2021, anno nel quale ha ricevuto anche il riconoscimento dal Club Tenco in occasione della 44ª edizione della rassegna.

Grande tifoso della Sampdoria, aveva anche scritto l’inno della squadra blucerchiata.

Sposato con Mara, organizzatrice di eventi, De Scalzi ha tre figli: Alberto, che ha ereditato dal padre la passione della musica iniziando la propria carriera di rapper, Amanda e Alice, quest’ultima prematuramente scomparsa a soli 30 anni a causa di una trombosi cerebrale.

“Fino all'ultimo miglio della tua vita ti sei dedicato a ciò che più amavi, la musica, con la passione di sempre e con la generosità ammirevole degli ultimi anni - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri, appresa la notizia - hai segnato profondamente la storia della canzone italiana e lascerai un grande vuoto e in tutti coloro che la musica la amano come hai fatto tu. Sono fiero di averti insignito lo scorso anno del riconoscimento di "Amico di Sanremo" ai premi San Romolo. È un bel ricordo che porterò sempre con me insieme all'aver partecipato, pochi giorni fa all'Auditorium Franco Alfano, a quello che è stato il tuo ultimo concerto, con quell'ultima emozionante, calorosa, riconoscente standing ovation che spero ti accompagni a lungo. Ciao Vittorio. Grazie”.

Per il grande amico dei Fieui di Caruggi, i monelli dei vicoli di Albenga hanno scritto sui social: “È andato avanti anche Vittorio De Scalzi. Col cuore triste ti salutiamo caro Vittorio. Ci mancherai”.

Alla famiglia di Vittorio De Scalzi vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Savonanews.