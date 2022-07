Rfi, interventi di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Trofarello-Fossano

Con un investimento complessivo di 13 milioni di euro, i lavori, suddivisi per fasi, consentiranno, una volta completati, il transito dei treni con il massimo carico trasportabile. In questa fase gli interventi, nella tratta compresa tra le stazioni di Trofarello e Fossano, consistono nella demolizione di cinque manufatti esistenti e sostituzione con strutture prefabbricate in cemento armato.