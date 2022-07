Ex sede dell'Autorità Portuale di Savona: affidati gli studi per verificare lo stato dell'edificio

Sono stati infatti affidati i due servizi che dovranno indicare lo stato di salute dell’edificio: il primo è la verifica della sicurezza strutturale, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018, affidato al servizio di ingegneria iQuadro Ingegneria S.r.l., al fine di considerare un possibile ripristino dell’immobile di via dei Calafati a Savona; il secondo, assegnato all’operatore economico Vico S.r.l., riguarda la bonifica e la messa in sicurezza dei materiali combusti.

Tali indagini risultano indispensabili al fine di valutare l’attuale sicurezza strutturale dell’edificio per fornire quindi informazioni tecniche di supporto decisionale e considerare in un secondo tempo i possibili interventi di recupero dell’immobile, oppure per ipotizzare soluzioni alternative quali un parziale ripristino previa demolizione selettiva.