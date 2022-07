Laigueglia, merce contraffatta in depositi abusivi sulla spiaggia, la Polizia Locale: “Ricordiamo che acquistare da venditori abusivi è vietato”

Prosegue anche nel periodo estivo il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Laiguegia. Particolare attenzione è posta al fenomeno del commercio abusivo sulle spiagge.

Nei giorni scorsi gli agenti del comando laiguegliese, durante i consueti servizi, hanno rilevato nella zona della stazione un anomalo passaggio di cittadini di origine straniera provenienti dalle spiagge di Laigueglia.

Vista la mancanza di merce al seguito, nonostante le condizioni temporali di fatto facessero ritenere che tali persone effettuassero il commercio ambulante lungo il litorale, è emerso il sospetto che nell’area in questione vi potessero essere celati alcuni depositi di merci abusivi. In tarda serata è stato effettuato un sopralluogo nella zona e, dopo varie ricerche si è accertata, tra gli anfratti di uno stabilimento balneare, la presenza di articoli contenuti in due borse di nylon marchiati con brand di famose case di moda, da un primo sommario controllo, palesemente contraffatti.

“E’ questo il nuovo modus operandi dei venditori abusivi. Al fine di evitare sequestri di grosse quantità di merci usano raccogliere gli “ordini” direttamente sulle spiagge per poi procedere al recupero degli articoli presso i vari covi nascosti nelle vicinanze. acquistare da venditori abusivi - ricorda il comandante della Polizia Locale Valentina Ruaro -, oltre a creare danno economico ai commercianti regolari, è un comportamento in violazione di legge e, di conseguenza, sanzionabile”.