Savona in lutto per la scomparsa del 60enne Renzo Principi

Savona piange la scomparsa di Renzo Principi. Savonese, 60 anni, è stato colpito ieri da un malore improvviso che non gli ha lasciato purtroppo scampo.

Principi, particolarmente conosciuto nella città della Torretta, era da anni amministratore della conosciuta pagina Facebook Savona E', nel quale condivideva con i 13387 membri le notizie, ciò che accade in tempo reale a Savona e provincia e delle diverse segnalazioni e problematiche territoriali, postando persino fino a qualche ora prima del malore che gli è stato fatale.

"Ci siamo conosciuti circa 10 anni fa Renzo e ci siamo subito sentiti a nostro agio reciprocamente, ci era venuta in mente questa idea del gruppo “Savona È!” e lo abbiamo fatto nascere. All’inizio zoppicando, con qualche problemino ma, grazie alla nostra collaborazione, alle nostre idee unisone, alla nostra grande voglia di far bene, siamo arrivati fin qui - il ricordo dell'amico e gestore della pagina sul noto social Marco Benny Siri - Non passava giorno che non ci sentissimo o scrivessimo, anche molte volte al giorno per decidere di volta in volta cosa fare, cosa scrivere, come agire e comportarci, più volte ci vedevamo al bar Betty per un caffè e per discutere sull’andamento del gruppo che ci dava e dà impegno ma anche tante soddisfazioni".

"Negli ultimi tempi Renzo, mi avevi detto, tuo malgrado per il periodo impegnativo che stavi attraversando, che mi avresti lasciato più solo, che saresti stato meno presente ma, in caso di necessità c’eri comunque. Questa sera quando mi è squillato il telefono a quell’ora inusuale ed ho sentito la voce di tua figlia rotta dal pianto… non credevo a quello che mi diceva, era impossibile, ci eravamo scritti ieri, io tu e Olga… No Renzo, non c’è nulla di giusto in tutto questo, non è possibile che se ci fosse realmente qualcuno al di sopra, possa permettere queste cose. Sei un amico Renzo, un caro amico, una bella persona, un po’ schiva ma all’occorrenza con grande carattere, non potrò mai dimenticare… mai - continua - Ciao Renzo, per me e tutti noi, tu ci sarai sempre, troverai sempre il modo per dare un consiglio o per portare avanti una tua idea. Ciao Renzo, ti perdono per questo brutto scherzo che hai fatto. Arrivederci Renzo, veglia sulla tua famiglia e sul tuo adorato Max".

Lascia la moglie Roberta, la figlia Sara e tutti i parenti.

Da parte di tutta la redazione di Savonanews le più sentite condoglianze alla famiglia.