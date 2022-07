Droga nascosta tra le bottiglie e somministrazione di alcol a minorenni: chiusi due locali a Loano e Albenga

Il rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio e i correlati servizi disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire un’estate sicura a Savona e nelle località della riviera, ha portato ancora una volta alla messa in campo di alcuni provvedimenti di chiusura nei confronti di due esercizi di somministrazione.

A Loano, dopo il recente arresto del gestore di un bar accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad opera dagli investigatori della Squadra Mobile (e a corollario di tale attività), il Questore della Provincia di Savona ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione dell’esercizio pubblico per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Alcuni giorni fa, nello stesso bar, era stato notato un inconsueto andirivieni di tossicodipendenti e strani movimenti del personale. Durante la perquisizione gli agenti avevano rinvenuto tra le bottiglie di bibite e vino un'ampia gamma di sostanze stupefacenti, nonché gli strumenti per il confezionamento.

Analogo provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione, ma per 7 giorni, è stato emesso nei confronti di un locale del centro storico di Albenga. Nell'ambito dell’intensificazione dei controlli voluti dal Questore di Savona per contrastare fenomeni di mala-movida su tutto il territorio provinciale, nei giorni scorsi, la polizia locale di Albenga ha infatti avuto modo di accertare, in ben tre occasioni, l’avvenuta somministrazione di alcol a minorenni. Lo stesso locale, già nell’anno 2020, era stato colpito da analogo provvedimento di chiusura per motivi del tutto assimilabili a quelli odierni. Il provvedimento è stato notificato in serata dalla polizia locale di Albenga

Continuerà per tutta la stagione estiva l’impegno delle forze dell’ordine della provincia per garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione al mondo dei giovani.