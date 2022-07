Savona, l'ultimo commosso saluto al cimitero di Zinola all'ex assessore e deputato del PCI Aldo Pastore (FOTO e VIDEO)

Il cimitero di Zinola questa mattina era gremito per porgere l'ultimo commosso saluto ad Aldo Pastore, storico assessore per due mandati in comune a Savona e deputato nelle file del Partito Comunista Italiano.

Il sindaco Marco Russo, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, consiglieri comunali, ex amministratori, associazioni antifasciste, tutti insieme uniti, stretti ai parenti e agli amici per salutare una delle figure più apprezzate non solo nel mondo politico.

Pastore, mancato all'età di 91 anni, è stato uno stimato medico, si era laureato in Medicina e Chirurgia nel 1956 all'Università di Genova e aveva esercitato per oltre 30 anni la professione.

Dal 1962 inoltre aveva presentato un'analisi riguardante la nocività delle lavorazioni all'ACNA di Cengio.

E' stato assessore a Palazzo Sisto con delega alla Sanità ed all'Assistenza dal 1970 al 1979 e deputato dal 1979 al 1987 promuovendo importanti iniziative e leggi in ambito socio-sanitario.

Candidato a Sindaco di Savona nel 1994, nonostante i 20.000 voti di preferenza aveva perso le elezioni, vinte da Francesco Gervasio.

Fervente antifascista, per anni è stato presidente della Croce Bianca di Savona e delle Opere Sociali.

Scrittore di grande capacità comunicativa aveva scritto importanti pagine sia sulla città di Savona con la raccolta dei suoi scritti pubblicati settimanalmente dal "Letimbro", sia nel campo della sua grande passione musicale (fondamentale il testo sui personaggi femminili nell'opera lirica) e sull'umanizzazione della scienza, tema trattato in "Scienza e Utopia".

Alle ultime elezioni comunali di Savona aveva appoggiato l'attuale primo cittadino.