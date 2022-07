Colonnine elettriche e registrazione del Consiglio comunale: due mozioni del gruppo "Altare con noi-Insieme"

"Il 21 aprile 2021 e con sollecito del 7 maggio 2021, l'azienda Sureway Italia - Emobility Service aveva offerto al comune l’installazione di colonnine gratuite" spiega dal gruppo di opposizione.

"Le amministrazioni comunali sono chiamate a fare la loro parte per formare una coscienza ecologica nei cittadini, diffondere buone pratiche e favorire l’utilizzo di tecnologie rispettose dell’ambiente. Le politiche delle case automobilistiche sono in forte evoluzione e attualmente sono in atto investimenti nel campo dell’auto elettrica o ibrida. Sarebbe utile favorire la diffusione di auto elettriche attraverso l’installazione in diverse aree del comune di colonnine elettriche per la ricarica".

Con questa mozione il gruppo di opposizione vuole impegnare il sindaco (e la sua giunta) ad attivarsi al più presto in proprio o con altri soggetti per la realizzazione di un minimo di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su tutto il territorio comunale; a mobilitarsi al fine di ottenere finanziamenti governativi per la realizzazione della rete di ricarica elettrica; ad inserire nel Regolamento Edilizio Comunale un articolo per ottenere il titolo abilitativo edilizio e a promuovere tale iniziativa anche tra le aziende dell’area industriale.

Capitolo registrazione del Consiglio comunale: "E’ stato chiesto più volte dal consigliere Giuseppe Grisolia se fosse possibile registrare e diffondere le immagini delle sedute vista anche l’assenza di apposita previsione regolamentare".

"A tal proposito osserviamo che il vigente ordinamento conferisce al Consiglio comunale autonomia funzionale e organizzativa entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale, sia da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alle sedute pubbliche".

"In questo quadro di riferimento norme interne possono regolare, nell’ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. Questo sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione, sia per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta. Lo stesso regolamento può riservare all'amministrazione il compito di registrare le sedute con mezzi audiovisivi escludendo da tale possibilità altri soggetti".

"Diverse amministrazioni comunali usano questo mezzo per diffondere le sedute del parlamentino. Considerato che a causa dell’emergenza Covid-19 negli scorsi anni diversi Consigli comunali si sono svolti senza pubblico e/o in via remoto, impegnano il Consiglio comunale di attivarsi al fine di aggiungere al regolamento comunale la registrazione di ogni seduta svolta e di pubblicare i video delle sedute sulle pagine istituzionali (sito web, Facebook ecc.)", concludono dal gruppo di opposizione.

Le due mozioni sono all'ordine del giorno del Consiglio comunale in programma per la giornata di domani, venerdì 29 luglio.