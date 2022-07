Savona, apre lo sportello consolare per i cittadini dominicani. All’incontro il sindaco Russo, il Prefetto Gullotti e il Questore Simone

Con l’obbiettivo di sviluppare nuovi rapporti con le diverse associazioni del territorio ligure, oggi il console generale della Repubblica Dominicana, dottor Nelson Carela Luna, ha incontrato nella città di Savona l’Associazione Usei-Aps (Unione degli Ecuadoriani in Italia-APS).

L’incontro con l’associazione e i suoi rappresentanti desidera affermare e avvicinare al consolato i cittadini dominicani residenti nella provincia di Savona e dintorni. Nello specifico, il consolato ha l’intenzione di portare, attraverso uno sportello dedicato con il patrocinio del Comune di Savona, una serie di servizi presso la sede dell’associazione.

Durante l’incontro, Antonio Garcia, presidente Usei, ha aperto le porte dell’associazione da lui diretta che si occupa di tutte le attività dedicate ai cittadini dominicani. Inoltre, ha colto l’opportunità per informare i presenti in merito ai servizi offerti dall’associazione, rivolti a tutti i cittadini.

L’incontro era mirato anche a far conoscere in prima persona i cittadini dominicani residenti nella provincia di Savona e dintorni. A loro, infatti, e stato rivolto uno spazio di condivisione in merito ai servizi che il consolato offrirà presso la sede dell’Usei. Nello specifico: l’emissione di passaporti, procure, iscrizione di nascita, con particolare attenzione all’accompagnamento che svolge il Consolato verso i cittadini in stato di vulnerabilità, minori seguiti dai servizi sociali e quelli che si trovano presso le casse circondariali.

In questa stessa giornata, il console Nelson Carela, unitamente alla delegazione consolare dominicana, composta da Carlos Girón, vice console e David Pazmino, assessore del console, ha incontrato il dottor Enrico Gullotti, Prefetto di Savona, la dottoressa Alessandra Simone, Questore della città, e il primo cittadino, dottor Marco Russo, per rafforzare i legami di amicizia e allo stesso tempo unire sinergie di collaborazione a beneficio delle le due popolazioni.

Grazie a questo nuovo sportello savonese, i cittadini di provenienza dominicana non dovranno più recarsi a Genova per espletare le pratiche consolari. Lo sportello sarà attivo tre sabati al mese dalle 9 alle 15, e l'ultimo venerdì di ogni mese, sempre nello stesso orario. Ulteriori informazioni possono essere reperite chiamando il numero telefonico 010 566 095.

Alla firma per l’apertura dello sportello erano presenti il dottor Nelson Carela Luna, il Console Generale delle Repubblica Dominicana a Genova, dottor Carlos Girón, vice console, dottor David Pazmino, assessore del console, Antonio Garcia, presidente della Associazione USEI, ispettore Pierfrancesco Sferraz, Vvcedirettore dell'Ufficio immigrazione della Questura di Savona, dottor Julio Cesar Garden Regalado, direttore INDEX Italia, e diversi referenti comunitari dominicani.

Questa iniziativa fa parte di un programma promosso e sviluppato dal console Carela, già avviato in altre località di sua competenza, tra cui Olbia, Parma, La Spezia. Attraverso attività come queste desidera contribuire e rafforzare il legame con i suoi concittadini, migliorare la loro condizione sociale e affermare la fratellanza Latinoamericana In Italia.